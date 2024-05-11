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1至4月我国汽车产销量同比分别增长7.9%和10.2%

2024年05月11日16:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月11日电（记者高亢）记者11日从中国汽车工业协会获悉，1至4月，我国汽车产销量达901.2万辆和907.9万辆，同比分别增长7.9%和10.2%，保持稳步增长态势。

　　据中汽协行业信息部主任刘征介绍，4月，我国汽车产销量达240.6万辆和235.9万辆，环比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增长12.8%和9.3%，同比呈现较快增长。

　　中汽协数据显示，1至4月，我国新能源汽车产销量达298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%，市场占有率达32.4%。

　　刘征表示，随着我国一系列促进汽车消费相关政策的深入实施，以及汽车生产企业进一步加大创新步伐，不断推出大量新车型，将有利于进一步激发汽车市场消费潜能，扩大国内市场需求。

　　在中汽协于近日举行的2024“看见中国汽车”品牌向上发展专项行动相关活动发布会上，中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示：“从最初的模仿与跟随，到如今的创新与引领，当下中国汽车产业正以蓬勃活力，在高质量发展的新征程上，全面实现品牌向上。”

(责编：牛镛、岳弘彬)
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