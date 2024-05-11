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波司登参加2024中国品牌日系列活动 展现创新实力

2024年05月11日16:57 | 来源：中国网
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原标题：2024中国品牌日丨波司登以“中国温度”引领国货潮品新潮流

五月繁花织锦，时光热烈奔放。5月10日，是我国第8个“中国品牌日”。国家发展改革委联合国务院国资委、市场监管总局、国家知识产权局在上海共同举办2024年中国品牌日系列活动，主题为“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”。

全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康应邀参加中国品牌日系列活动。波司登品牌携登峰、极寒、泡芙、高端户外、滑雪五大经典系列及高鹅绒冲锋衣羽绒服、新一代轻薄羽绒服等创新产品，亮相中国品牌博览会，展现全球领先的羽绒服专家创新实力与独特魅力，以“中国温度”温暖世界，引领国货潮品新潮流。

品牌引领，创新中国智造

品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。一年一度的“中国品牌日”，早已是中国企业向全球市场展示优势和价值的重要舞台。

活动期间，高德康应邀参加2024中国品牌发展大会，并在“创新应变，智造全球”对话环节，与多位央国企代表、知名企业家同台对话交流，共同探讨中国品牌建设的创新路径，以及传统文化赋能品牌发展的时代价值。

现在的纺织服装产业不仅仅是传统产业，更是时尚创意产业和科技创新产业。随着我国经济和消费市场持续回升向好，国货潮牌在国内外广受欢迎，越来越多的中国品牌发挥品牌引领作用，带着中国文化、中国温度，迈出国门，走向世界。高德康表示，品牌要历久弥新，不仅在于深厚的历史底蕴，更需要坚持长期主义和价值创造，以科技创新挺立行业变革和时尚趋势的潮头。同时，积极与消费者建立温暖连接，不断加深消费者对品牌的认知度和美誉度。

近年来，波司登集团坚持品牌引领的发展模式，以全球视野高点定位品牌，“创唯一，永争第一”，波司登羽绒服连续29年中国市场销量领先，羽绒服规模全球第一。积极响应共建“一带一路”倡议，大跨步“走出去”“走上去”，迭代升级伦敦旗舰店运营服务，亮相纽约时装周、米兰时装周、伦敦时装周，并在米兰达芬奇庄园举办中国品牌首秀，成为中国织造品牌“出海”标杆。整合全球创新资源，融汇东西方文化、创意设计和科技功能，推出登峰系列、极寒系列、滑雪系列、风衣羽绒服、新一代轻薄羽绒服、高鹅绒冲锋衣羽绒服等创新产品，屡获国内外设计领域大奖，赢得了时代主流消费群体的青睐和认可。波司登品牌价值评估达885.69亿元，上榜“世界品牌500强”第462位，成为中国服装服饰领域唯一入选品牌。

今年4月，波司登和中国极地研究中心强强联合、携手向新，合作共建极地考察极端环境综合实验室，开展极地考察专业防寒服装的关键技术研发和科技成果转化，努力用创新应变“读懂消费者”，引领中国“智造”、中国品牌勇攀新高峰。

时尚出圈，国潮温暖世界

作为国家发展改革委中国品牌日官方活动之一，在上音歌剧院举行的2024中国品牌日晚会汇聚了重点领域品牌，同样星光熠熠，精彩纷呈。国风、国韵、国潮，品质、品位、品牌……众多中国品牌深入贯彻新发展理念，主动融入双循环新发展格局，不断为人民美好生活创造价值。

相约上海，见证攀峰。裸眼3D屏智潮涌动，声光电多立体化呈现，中国文化与时尚元素交相辉映，波司登品牌以一段精妙绝伦的时尚秀，为中国品牌代言、为中国时尚发声，也向世界传递了中国自主服装品牌出圈出海、生生不息的活力。

波司登努力从优秀传统文化中汲取灵感，“古为今用、洋为中用”，不断推动传统文化与国潮风尚、现代时尚融合发展，面向世界讲好中国品牌“温暖”故事，展现了强大的文化自信、品牌自信。高德康表示，中华优秀传统文化是我们最深沉的力量，文化的“软实力”可以转化成为赋能品牌发展的“硬支撑”。中国品牌不仅拥有与国际品牌媲美的现代制造能力，也能在品牌文化和时尚潮流方面走在前列。波司登将继续坚持品牌引领，择高而立，守正创新，永争第一，更好地温暖人们美好生活，真正实现“中国波司登，温暖全世界”。

登高山而览全峰，凌峰巅才感长风。波司登集团深入践行“三个转变”，把准科技创新“关键变量”，答好新质生产力发展命题，努力打造世界一流企业和全球领先品牌，为建设纺织现代化产业体系、为推进中国现代化贡献力量。

(责编：董童、李源)
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