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王忠民：服务将成为未来创造财富的主要方式

2024年05月22日09:59 | 来源：人民网
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近日，第六届人民网内容科技创业大赛总决赛颁奖典礼暨湖里区科创产业发展环境推介会在福建省厦门市举办。全国社会保障基金理事会原副理事长、金砖国家与全球治理智库学术委员会主席王忠民发表演讲时表示，未来会有更多企业通过服务而非产品创造财富。

全国社会保障基金理事会原副理事长、金砖国家与全球治理智库学术委员会主席王忠民

全国社会保障基金理事会原副理事长、金砖国家与全球治理智库学术委员会主席王忠民

王忠民指出，注重IP打造是数字化时代创新创业的显著特点。随着移动互联网网民的增长和交互终端的智能化升级，IP在产品销售、品牌建设中的核心作用也日益凸显，个人IP或企业IP正在成为穿透市场壁垒、降低销售成本的有效方式。与此同时，高科技含量的IP除“自带流量”外，还能通过转让或授权方式成为企业或个人直接获取财富的重要渠道。

针对如何权衡IP保护开发与开源的关系，在王忠民看来，企业开源的目的是打造生态。生态一旦被构建，不仅能够促进技术的快速迭代与普及，也能改变创新成本结构，降低创业门槛，使得更多开发者以更低风险探索新技术。因此，开源与IP保护开发并不矛盾，而是企业发展不同阶段的两种战略，也是促使股权投资从单纯追求财务回报的VC（风险投资）逻辑，更进一步转向注重股权赋能与协同回报的CVC（战略投资）模式。

随着生态的构建，企业产品之间的功能与特性将进一步趋同，因此从长远来看，差异化的竞争优势将更加明显地体现在服务上。王忠民以新能源汽车企业为例，他认为企业通过IP化的转型，将汽车产品转变为长期服务，一方面使得消费者降低了购车成本，另一方面通过消费者用车产生的服务需求实现稳定、长久、低成本的服务变现。他进一步解释，服务之所以能够成为企业未来盈利的主要渠道，根本上离不开利用AI等前沿技术在供应链层面的优化。目前，越来越多的消费类企业利用云服务降本增效。

王忠民在总结时表示，他对数字化时代的新质生产力发展非常乐观，也鼓励各类企业积极拥抱变化，并利用各类数字化工具推动自身产业的持续发展和创新。

(责编：曹淼、李源)
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