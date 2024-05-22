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上海银行发布“零动智融” 为大零号湾打造专属科技金融品牌

2024年05月22日12:49 | 来源：上观新闻
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原标题：科技金融 | 上海银行发布“零动智融”，为大零号湾打造专属科技金融品牌

上海银行科技金融又有“新动作”。5月20日，上海银行大零号湾专属科技金融品牌——“零动智融”在2024年闵行区科技节开幕式上正式发布，上海银行副行长汪明出席开幕式。

三个产品体系：覆盖全生命周期

“大零号湾”聚集了近4000家硬核科技企业。上海银行已参与设立了“大零号湾”首支科创型基金“大零号湾创新策源”基金，助力投早、投小、投硬科技，为科技型企业提供全方位综合金融服务。

为推动和支持“大零号湾”科技创新策源功能区建设，持续帮助科技型企业解决融资难、融资贵难题，围绕企业的不同生命周期，上海银行和闵行区科委共同推出“大零号湾”零动智融系列品牌金融产品。

针对0-1初创期企业、1-10早中期企业、10-100成长期企业，上海银行分别提供“科技孵化贷”“科技加速贷”“科技启航贷”等以信用为主的金融服务产品，最高分别可获得200万、800万、5000万元的贷款。

目前，上海银行“零动智融”三大产品已覆盖大零号湾核心区域内16个创新载体和7个孵化器，首批已有近20家科技企业获得授信。

四个服务属性：有效支持科创发展

在赋能科技企业的金融创新路上，上海银行正摸索打造针对未来产业链的立体金融服务体系。

为有效支持科创高质量发展，上海银行正打造金融服务科技型企业的“专”“精”“特”“新”。具体包括：组织体系“专”，打造梯度式的专营架构体系，为科技金融业务的发展提供组织保障；产品体系“精”，以“股贷债保”联动的特色产品，精准地服务不同发展阶段科技型企业的融资需求；评价体系“特”，运用债权融资股性化的思维，重塑对企业的评价逻辑。生态服务“新”，搭建新的生态服务模式，实现“融资+融智”“产业+科技”的赋能式服务。

过去三年，上海银行科技型企业贷款余额平均复合增长率达到37%。为提升服务大零号湾能级，上海银行通过组建专业团队、搭建服务渠道、创设专属产品、搭建专属赋能的服务联盟等举措，打造“大零号湾科创金融伙伴银行”服务体系；同时，上海银行“大零号湾”科技专营支行将于下半年开业。

科技创新是发展新质生产力的核心要素，上海银行长期以来致力于提高金融服务实体经济质效，近年来把科技金融作为重要的战略方向和特色业务。

作为扎根上海的商业银行，上海银行围绕上海五大中心建设，始终坚持金融为民初心，力争发挥地方金融机构支持上海科技创新、服务新赛道、新动能的排头兵作用。上海银行将以此次闵行科技节为契机，通过产品创新、服务创新加强金融对科技型企业的支持力度，为上海科创中心建设贡献金融力量。

(责编：董童、李源)
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