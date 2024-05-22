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中信集团推出盘活存量资产扩大有效投资综合解决方案

2024年05月22日12:50 | 来源：人民网
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近日，“信渝同行，成就伙伴”中信助力重庆市“三攻坚一盘活”改革突破专场联合路演暨特资联盟启动仪式在重庆举办。

此次活动推出《盘活存量资产扩大有效投资综合解决方案》。这一举措旨在贯彻国家政策方针，促动形成存量资产和新增投资的良性循环，助力区域经济高质量发展。活动得到重庆市政府、市国资委以及市属国企的支持，现场进行了重点项目意向签约。

中信金控总经理曹国强表示：“中信集团是国家发展改革委员会盘活存量资产扩大有效投资的支撑机构，通过组建专业服务团队、推出盘活存量资产扩大有效投资综合解决方案等举措，深入对接政府、企业和园区等实施主体，深挖REITs、市场化重组、资产证券化、低效资产处置等领域需求，在存量资产盘活等领域展现新作为、开创新局面。”

中信金控财富管理部相关负责人表示，中信工作专班将以《盘活存量资产扩大有效投资综合解决方案》发布为契机，坚持“一个中信，一个客户”理念，聚焦8类服务场景，汇聚8家机构能力，整合8类服务案例，结合区域特点，携手推进资产价值再发现、再创造，努力推动高水平合作共赢。

据介绍，《中信盘活存量资产扩大有效投资综合解决方案》聚焦REITs、产权交易、改扩建、特定资产、资产证券化、闲置低效资产、咨询及资产重组等八大场景，通过“先行咨询规划、再行梳理资产、最后融资跟进”的协同服务模式，提供涵盖投行、投资、融资、托管、咨询和交易撮合的“金融+产业”综合服务。该方案的推出，是金融机构在存量资产盘活扩大有效投资领域的创新探索。

中信金控作为中国首批成立的金融控股公司之一，在中信集团部署下牵头成立了中信盘活存量资产工作专班，协同相关金融和实业公司提供综合服务。日前，中信工作专班先后赴上海、广州、无锡、合肥、温州等30余个地市，对接当地发改、国资、财政等部门超过60场次。面向安徽、广西、宁夏、重庆、吉林等省级以及大连、台州、杭州、舟山等市级国资系统，开展盘活存量资产专题培训超20场次，在盘活存量资产扩大有效投资领域提供资金支持超过2000亿元，成功助力多个地方政府和区域盘活存量资产。

(责编：曹淼、李源)
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