人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天能集团：创新电池关键技术 满足电摩用户骑行需求

2024年05月22日12:52 | 来源：新华网
小字号

原标题：天能创新突破三大关键技术，发布新一代电摩原装电池

5月20日，国内动力电池品牌天能，在杭州发布专为电摩设计的铅蓄动力电池——天冠系列，以全球领先的核心技术再次引领电能革新。

天能从三次动力电池高质量发展的技术变革中走来，在电摩产业崛起的今天，以天冠·超动力电摩原装电池、天冠MAX·超耐用电摩原装电池两款新产品为代表的天冠系列既是电池科技的发展的重要成果，也是时代大势所趋。

据悉，天冠系列依托天能全擎技术平台，创新性突破3大关键技术，包括微纳铅碳关键技术、E2E智能制造技术和G for X石墨烯技术，显著提升了电池高功率循环、高效率快充和大电流放电3大核心性能，以跨越式性能提升解决电池“冬天跑不远”“使用寿命短”“充电慢”“掉电快”“动力不强”等顽固痛点，满足用户骑行高追求。

发布会现场，天能还开启“冠军骑迹·挑战中国之最”全域极限挑战赛，以全场景、全路况、全气候实地验证天冠电摩电池的实际性能表现，为消费者提供极致的全场景骑行体验。

天冠·电摩原装电池以创新实力和先进技术攫取电摩动力电池巨大新增量，将强势突围当前电动自行车产业现状，引领电能革新。以天能为代表的储能产业也将在技术、品质、品牌、服务等领域积蓄起新势能，推动动力电池产业链协同发展，共建产业生态。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：“鲜花经济”背后，产业生态链悄然“绽放”
　　近期，母亲节、“5.20”等表达爱意的日子接连到来，一枝又一枝盛放的鲜花，从田间地头悄然走进千家万户。 昆明国际花卉拍卖交易中心（KIFA）数据显示，进入5月份销售高峰期，单日最高供货量850万枝，日均供货量687万枝，较去年同期上涨了31.61％。…
业界：推进城市园林绿化建设 探索城市新发展模式
　　人民网北京5月22日电（记者乔雪峰）风景园林行业在推动城乡绿色高质量发展，促进人与自然和谐共生和助力中国式现代化建设等方面有着重大作用。 近日，住房和城乡建设部总经济师、中国城市规划学会理事长杨保军在第二十三届中国风景园林规划设计大会上表示，城市园林绿化是城市唯一有生命力的基础设施，是优良人居环境营建的关键所在。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部