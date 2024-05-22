原标题：天能创新突破三大关键技术，发布新一代电摩原装电池

5月20日，国内动力电池品牌天能，在杭州发布专为电摩设计的铅蓄动力电池——天冠系列，以全球领先的核心技术再次引领电能革新。

天能从三次动力电池高质量发展的技术变革中走来，在电摩产业崛起的今天，以天冠·超动力电摩原装电池、天冠MAX·超耐用电摩原装电池两款新产品为代表的天冠系列既是电池科技的发展的重要成果，也是时代大势所趋。

据悉，天冠系列依托天能全擎技术平台，创新性突破3大关键技术，包括微纳铅碳关键技术、E2E智能制造技术和G for X石墨烯技术，显著提升了电池高功率循环、高效率快充和大电流放电3大核心性能，以跨越式性能提升解决电池“冬天跑不远”“使用寿命短”“充电慢”“掉电快”“动力不强”等顽固痛点，满足用户骑行高追求。

发布会现场，天能还开启“冠军骑迹·挑战中国之最”全域极限挑战赛，以全场景、全路况、全气候实地验证天冠电摩电池的实际性能表现，为消费者提供极致的全场景骑行体验。

天冠·电摩原装电池以创新实力和先进技术攫取电摩动力电池巨大新增量，将强势突围当前电动自行车产业现状，引领电能革新。以天能为代表的储能产业也将在技术、品质、品牌、服务等领域积蓄起新势能，推动动力电池产业链协同发展，共建产业生态。

(责编：董童、李源)

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