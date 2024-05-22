近日，国家金融监管总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，对做好金融“五篇大文章”进行系统部署、提出明确要求，推动银行业保险业形成多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系。作为国有大型金融机构，中国人寿充分发挥业务功能作用和综合金融优势，在持续开展“金融为民”的金融保险实践中，进一步深入探索做好五篇文章，助推中国式现代化建设。

察民情 绘就普惠可及的“共富”画卷

“现在出去吃顿饭花一百多块钱很平常，所以一百多块钱买份保险也不贵，就买了。”江苏南京江宁区退休职工李女士的儿子说道，“没想到买完保险后，母亲很快因为既往症再次入院手术，保险还给报销了一部分费用。”这份由中国人寿承保的“江宁幸福保”区域专属医疗保险，为李女士报销了1.98万元，其中包括赔付医保范围外高值耗材超上限部分1.81万元，弥补了医保超上限无法报销的情况。

普惠金融要雪中送炭、服务民生，促进全体人民共同富裕。“江宁幸福保”由南京江宁区共同富裕办牵头，着力解决城镇职工与城乡居民医保政策差异较大、医保范围外用药支出较大等社会难题。中国人寿寿险江苏南京分公司从参与老百姓医疗需求调研，到分析历年医疗费用和大病保险费用支出数据、支撑产品数据模型研究设计，再到提供与基本医保相衔接的一揽子优质服务及保险保障，支持当地困难群体、普通群体医疗费用减负率分别达46%、33%，有效助力江宁区探索具有地方特色的共同富裕实现路径。

“江宁幸福保”为当地“共同富裕工程”首推专属医疗保障，是我国具有普惠性质的城市定制型医疗保险的一个缩影。在全国范围内，中国人寿集团旗下寿险公司、财险公司在办城市定制型医疗保险项目分别达126个、99个。

解民忧 绘就自在“享老”的幸福画卷

养老是“家事”，也是“国事”，关系人民群众美好生活。养老金融要健全体系、增进福祉，积极适应老龄化社会发展要求。中国人寿不断深化养老金融供给侧结构性改革，多措并举满足人民养老、适老、享老的多元化需求，努力成为多层次、多支柱养老保障体系最可信赖的支柱力量。

在江苏苏州，中国人寿寿险江苏苏州分公司已主承保苏州市老年人意外伤害综合保险项目十余年，与当地民政局、老龄委紧密配合，项目参保人员年龄从70周岁扩展至60周岁，参保人数从62.8万人提升至近200万人，2024年年度覆盖率达100%，有效缓解了更多老年人及其家庭的实际困难。不仅如此，基于对相关医保数据的研究分析，分公司还从风险减量管理着手，创新推进“守护夕阳”免费安装扶手项目，目前已在试点的苏州太仓市为300多户家庭安装了扶手，致力于减少老年人在洗漱沐浴或其他日常生活中摔倒或发生其他意外的风险，备受老年家庭欢迎。

在苏州阳澄湖畔的国寿嘉园·苏州雅境养老社区内，小桥流水，亭台假山，匾额楹联……处处可领略江南雅致韵味。“跟在上海住养老院完全不一样，举个例子，在这里早上起来阳台上会干干净净没有灰，这是我最喜欢的。”70多岁的上海贾阿姨对入住国寿嘉园·苏州雅境十分满意，每天的养老生活也安排得丰富多彩：“早上社区安排了八段锦、太极拳，我自己还会在社区里给大家讲腰鼓、非洲鼓的课，下午我会和社区里新认识的朋友们组乐队，大家聚在一起练习切磋，晚上自己会再站桩40分钟左右，一日三餐也不用操心。”目前，国寿嘉园·苏州雅境已入住长者400余人。

近年来，中国人寿深耕银发经济，加快养老社区项目布局，目前已覆盖北京、天津、苏州、厦门、成都、青岛、杭州、深圳等13个城市，建成和在建养老床位数超8700张。

暖民心 绘就数字转型的智能画卷

在江苏南京市医保中心服务大厅，机器人“小爱”会对来访提问做出回应，并直接弹窗给出“解答”，哪怕是看似和医保不相关的问题，“小爱”也能幽默回应，吸引不少办事群众的目光，也让办事群众从进门那刻起心情便舒畅不少。

“什么问题都能接得住”的医保服务机器人，正是中国人寿与南京市医保中心合作打造的全国首款医保服务机器人，其量身打造的知识库，既涉及医保政策待遇，又涉及参保缴费等高频服务事项，既有图像、表格，又有二维码、视频等多媒体素材，既有语音文字，又有读卡扫码端口、软键盘等交互渠道。机器人“小爱”通过自主学习和被动学习等汲取医保知识，实现5大类场景、12项可在线办理的医保服务事项，目前已累计办理医保业务超5.6万件，月均办理2950件，单日最高办理量近300件，大大缓解人工窗口办理压力。

中国人寿全力提升数字化经营服务能力，持续加强线上线下业务协同联动，有效提高金融服务的便利性和竞争力。“我在中午12点左右将理赔资料上传完毕，之后1个小时不到就收到了赔款。整个理赔过程大大出乎我的意料，它的便捷、快速让我有了幸福感的体验。”江苏苏州“一键式快赔”客户家属沈女士在介绍近期的一段理赔经历时说道。

苏州市商业医疗保险“一键式快赔”项目是中国人寿以数字金融深入探索理赔模式创新的一个缩影。保险消费者只需进入“苏周到”APP的“商保理赔一件事”模块并选择保险公司和可进行理赔的医疗费用类保单，勾选需要申请的医保费用诊疗数据，即可完成理赔申请，无需再提交纸质理赔资料。该理赔模式具备手续简便、资料简化和赔付精准的特点，大大提升了广大客户，尤其是老年客户的理赔满意度。截至2024年4月末，中国人寿寿险江苏苏州分公司已成功办结“一键式快赔”项目理赔828件，从理赔资料提交成功到赔款到账平均用时仅0.71天，较运作之前缩短44.1%。

顺民意 绘就高质量发展的奋进画卷

在科技金融领域，中国人寿积极助力以科技创新引领现代化产业创新，促进新质生产力发展。截至2024年4月末，广发银行科技信贷余额2245亿元，通过保障信贷资源、实施优惠内部定价、提高审批效率等措施，推动科技型企业贷款规模持续扩大，持续打造科技金融专属品牌“科创慧融”综合服务方案，同时发挥中国人寿集团综合金融优势，为科技企业提供“投贷联动”综合服务。例如广发银行南京分行为当地一家从事生物医药研发的专精特新中小企业提供“投贷联动”综合服务，一站式解决科技企业股权融资、债权融资、结算服务等各类型需求，不久前这家企业还获得中国人寿对其的C轮股权投资。中国人寿财险公司拥有“三首”类、知识产权类、网络安全类、生命科学类、航天类及高新技术企业类保险等8大类，共计40余款专属主险产品，已基本形成国寿特色科技保险产品供给体系。

在绿色金融领域，中国人寿围绕促进经济社会发展全面绿色转型，持续健全绿色制度体系，加强产品服务创新。截至2024年一季度末，全集团绿色投资存量规模超4800亿元；广发银行绿色信贷余额较年初增长约18%至1800余亿元，持续围绕绿色信贷、绿色投资、绿色供应链、碳金融产品、绿色消费五类产品方向，推进绿色金融服务创新。2024年一季度，中国人寿财险公司提供绿色风险保障较去年同期增长近30%至3.5万亿元，创新开发水污染清理费用保险、发电行业碳超额排放费用损失保险、个人充电桩财产损失保险等，积极布局环境污染责任险、生物多样性保护保险、气候保险、风光保险、绿色建筑保险等领域，产品体系已基本覆盖“双碳”目标关键领域，并在山东、福建、青海三地开展绿色金融特色试验区试点，探索各具特色的绿色发展模式。

“对于中国人寿而言，五篇文章不是选择题，是必答题，必须要做好，要回答好。”中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示。未来，中国人寿将坚持把“以人民为中心”的金融保险初心贯穿始终，进一步做好五篇文章，强化头雁引领，切实发挥国有大型金融机构服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用。

(责编：董童、李源)

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