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“夜经济”升温 为城市消费增添新动能

人民网记者 孙红丽
2024年05月23日08:54 | 来源：人民网
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南宁埌西夜市灯火通明。人民网 雷琦竣摄

南宁埌西夜市灯火通明。人民网 雷琦竣摄

五彩斑斓的霓虹灯下，位于广西南宁的埌西夜市人头攒动，热气腾腾的烧烤、香气扑鼻的烤鱼、清爽可口的甜品……吆喝声与欢笑声交织出一幅充满活力的“夜经济”画卷。

“人间烟火气，最抚凡人心”。随着气温逐步升高，“夜经济”正显现出旺盛的活力，为我国城市消费增添新动能。5月5日携程发布的《2024五一假期旅行总结》报告显示，“五一”假期期间，中国夜间旅游市场显著升温，部分城市夜间旅游订单同比增长超过30倍。

作为城市经济的重要组成部分，夜间经济繁荣程度是一座城市经济便利度和活跃度的晴雨表。逛夜市、吃夜宵、去夜游……今年以来，全国多地大力发展夜经济，成为拉动消费的新动力。

今年3月，陕西省西安市部署2024年重点工作任务提出，将协调推动10个商业街区改造提升，举办2024年中国城市夜间经济发展大会等，打造10个左右夜间消费聚集区。

4月，北京市印发实施《促进多元消费业态融合高质量发展行动方案》，围绕“北京范”“时尚潮”“文化芯”“科技核”，发挥“夜京城”特色消费地标、品质消费生活圈等引领带动作用，不断丰富夜间消费供给，激发夜间消费潜力。

随着用户消费习惯的改变，直播电商、网红打卡、短视频等新模式逐步实现与“夜经济”融合发展。

在浙江省杭州市，“五一”期间，全市零售、餐饮、住宿和娱乐四大行业夜间总消费2593万笔，消费金额63.4亿元。“我们将做强直播电商赋能，以‘杭城好物’电商拓市为主要内容，积极发展夜间经济、首店经济、直播经济等新型消费，持续打响‘不夜天堂·乐购杭州’城市消费品牌。”杭州市商务局主要负责人说。

餐饮消费是夜间经济的主要构成部分，能让初夏的城市夜晚更具烟火气。

从今年初开始，广州市集中资源优先培育建设越秀北京路美食区、海珠广州塔—琶醍美食集聚区、天河珠江新城东南核心区3个中西特色美食集聚区。

“广州有超15万家餐饮商家夜间营业，有关部门在选点培育建设美食集聚区时，就兼顾夜间消费特色进行统筹考虑。”广州市商务局市管一级调研员王小华说，3个中西特色美食集聚区，正是体现了广州餐饮活力和魅力的夜间商圈。

夜间经济是满足消费者个性化、多样化需求的重要方式。与此前相比，现在的夜经济不再局限于购物和餐饮，还增添了阅读学习、社交娱乐等多种新的消费形态。

经济学者盘和林表示，当前的夜市中涌现了很多主题特色夜市，比如文创夜市、美食夜市等，丰富了夜市内容，满足个性化需求。同时，通过科技和文旅等产业融合形成新消费模式，比如夜间书店，夜间博物馆等，给夜生活更多选择。

在湖南长沙，夜间经济新消费品牌不断创新策源，24小时书店、“不打烊”健身房等新消费模式竞相涌现，“夜生活”不断迭代，持续“破圈”，成为撬动新消费、引导社会经济生活高质量发展的流量密码。

上海市商务委员会党组书记、主任朱民介绍，6月份举办的夜生活节，主要聚焦夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读、夜动7大领域。夜秀可以到静安露台季和UCCA夜次元艺术展进行体验；夜娱可以到“思南夜派对”；夜读、夜动也将开展深夜书店节、体育运动之夜等。

夜间消费不仅是经济现象，也是在满足广大人民群众对美好生活的向往需求。发展夜经济是一项系统工程，需要企业、政府和消费者共同努力，创新消费供给、优化消费环境，打造更加完善的夜间经济生态系统。

盘和林认为，好的体验才能吸引客流。丰富夜间消费业态，要传统也要科技。同时，发展夜间经济要因地制宜，避免千篇一律。要挖掘地方特色，包括文化、历史、地理等，将文创融入夜经济。

“还要创新消费模式，对商家创新给予支持和包容，打开商家的创新思路。”盘和林举例说，比如有些地方通过演出经济吸引人气，有些地方通过一些综艺和特色地方节目来吸引关注。这些都需要政府、商家、消费者、社交平台、自媒体等来共同合作、多元协同。

(责编：孙红丽、吕骞)
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