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三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险范围扩大至全国

2024年05月23日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者李栋）日前，财政部、农业农村部、金融监管总局联合发布《关于在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知》（以下简称《通知》），从今年起，在全国全面实施稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。

根据《通知》，完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险；种植收入保险为保险金额体现农产品价格和产量，保障水平覆盖农业种植收入的农业保险。保险保障对象包括适度规模经营农户和小农户等全体农户和农业生产经营组织。

补贴方案方面，三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险保费补贴比例为在省级财政保费补贴不低于25%的基础上，中央财政对中西部地区和东北地区补贴45%，对东部地区补贴35%。在相关中央单位承担不低于10%保费的基础上，中央财政对相关中央单位保费补贴按其种植业务所在地补贴比例执行。

保险方案方面，完全成本保险的保险责任应涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故、野生动物毁损等风险，种植收入保险的保险责任应涵盖农产品价格、产量波动导致的收入损失。保险费率按照保本微利原则厘定。承保机构公平合理拟定保险费率。

“三大作物完全成本保险扩大至全国，将惠及更多种粮农户，对稳定农户收益、保障国家粮食安全具有重要意义。”业内专家表示。

(责编：罗知之、吕骞)
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