人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一座“黑灯工厂”的智能化转型｜高质量发展调研行

2024年05月23日09:55 |
小字号

走进宝钢股份冷轧车间，犹如进入一座幽暗的钢铁丛林——行车依靠导航指挥在空中自如滑动，精准地吊卸钢卷，没有驾驶员和地面人员，整片作业区域几乎没有照明，只有24小时“在岗”的机器人和机器繁忙作业的轰鸣声。

宝钢股份被称为“黑灯工厂”的冷轧厂C008热镀锌智能车间。宝钢股份供图

宝钢股份被称为“黑灯工厂”的冷轧厂C008热镀锌智能车间。宝钢股份供图

5月22日，记者跟随中宣部组织的“高质量发展调研行”走进这座位于长江口的上海宝钢“黑灯工厂”，感受一个传统产业向智能化的漂亮转身。宝钢股份冷轧厂分管智慧制造的副厂长刘德成自豪地对媒体记者说：“近三年来，我们重点推进大数据和人工智能，‘黑灯工厂’装上了更聪明的大脑。”

顺着他手指的方向，“黑灯工厂”的一隅有一个格外醒目的明亮小屋——被称为“工厂大脑”的主控室。在这间安静的小屋里，三名操作人员端坐在几十块屏幕前，上面交替闪烁着工厂实时生产情况和数据分析，距此千里之外的宝钢湛江生产基地的生产实况，同样一目了然。“我们做了粗略统计，此前操作人员在实时监控的过程中，每三分钟左右就要调整一次操作。应用AI主操后，半小时去介入一次就可以了，降低了人员90%以上的负荷。”

宝钢股份"黑灯工厂"。宝钢股份供图

宝钢股份"黑灯工厂"。宝钢股份供图

刘德成所说的AI主操，正是宝钢股份近三年来积极拥抱AI技术浪潮、勇于创新的亮眼成果。在上海这座开放创新之城，踏上新技术浪潮，自诞生之日起就是嵌入宝钢的基因。

“宝钢1978年成立，1990年生产第一块汽车钢板做国产替代，到2021年成为全球最大的汽车钢板供应商，去年更是全球首发了10 项新产品。宝钢因改革开放而生，也因改革开放而兴，自主创新是我们永恒不变的追求。”宝钢股份汽车板技术服务首席工程师鲍平说。

汽车板生产是钢企中工艺复杂度较高、技术含金量较高的门类。汽车板生产的智能化，更是一个长周期的工作。从2013年起，宝钢冷轧就开始探索智能化生产。经历了10年打磨，宝钢建立起融合多个生产基地的数智化立体场景。“黑灯工厂”通过新技术应用实施，劳动效率提升超过30%，不仅产能水平提高，吨钢加工成本、吨钢能耗和吨钢综合污染物等指标都有大幅进步。

宝钢股份“黑灯工厂”。刘继鸣摄

宝钢股份“黑灯工厂”。刘继鸣摄

近年，上海以人工智能等前沿技术为引领，培育形成新质生产力，编制发布人形机器人、人工智能驱动科学研究行动方案，加强对人工智能芯片与算法、多模态大模型、具身智能等方面的布局。作为上海的传统老牌制造企业，宝钢股份身处产业转型和技术革新浪潮之中，积极响应，向高端化、智能化、绿色化转型。

然而，人工智能进入要求生产高稳定性、高可靠性的传统钢铁制造，对整个行业而言，都是一件新鲜事，极具挑战。但宝钢人不畏挑战，迎“新”、迎“难”而上。“我们的目标不仅是要减轻体力负荷，更要减轻繁重的脑力负荷，尤其是在钢铁制造的核心生产控制环节。”刘德成表示，通过近三年的探索迭代，宝钢找到了方法和路径，成功实现了汽车板产线的AI主操，对超过800个数据和参数进行处理，预测未来三十分钟的工艺参数变化情况，AI主操会直接将调整的指令下发到PLC控制系统， 完成毫秒级的实时控制。

位于长江口的上海宝钢厂区，有生态花园工厂的美誉。刘继鸣摄

位于长江口的上海宝钢厂区，有生态花园工厂的美誉。刘继鸣摄

当前，上海正全力推进制造业数字化转型，紧抓工业互联网和智能工厂两个“牛鼻子”，累计建成国家级标杆性智能工厂3家、示范工厂19家、优秀场景111个，是国家级智能工厂和优秀场景“双料冠军”城市。

技术革新不停，产业创新不止。前不久，宝钢股份与华为公司签署了全领域合作协议，算力中心也已上线。“今年是宝钢股份全面推进AI战略的元年，我们进入到了大模型的实战阶段，目标要实现100个类似AI主操这样的场景应用，包括AI产线控制、AI视觉识别和AI智能决策等不同维度的工作，通过大模型进一步提升汽车板表面质量检测的能力，保持宝钢在行业内的领先地位。”宝钢股份党委总经理、 副书记吴小弟说。

来源：人民日报客户端上海频道 黄晓慧

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
17.2%！大规模设备更新释放经济增长后劲
　　推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。 今年以来，我国持续推动实施大规模设备更新行动，在相关政策带动下，我国设备更新投资实现较快增长。…
西部陆海新通道建设加快 区域发展“硬实力”持续提升
　　日前，首趟西部陆海新通道“南宁六景—北部湾港”食糖铁海快线班列从六景站缓缓驶出，这是广西食糖通过西部陆海新通道铁海联运的又一条新路线。近年来，西部陆海新通道正不断打通沿线区域开放发展的新空间、新路径，持续为区域经济发展赋能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部