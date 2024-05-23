上海如何锚定“五个中心”建设推进高质量发展？在5月22日举行的“高质量发展调研行”上海主题采访情况介绍会上，上海市发展改革委总经济师魏陆表示，加快建设“五个中心”是党中央赋予上海的重要使命，也是上海实现高质量发展的必由之路。近年来，上海持续推进“五个中心”建设，城市能级和核心竞争力大幅跃升。

国际经济中心地位持续提升。上海着力提信心扩需求稳增长促发展，经济实力不断迈上新台阶。2023年，上海市地区生产总值达到4.72万亿元、比上年增长5%，保持经济中心城市首位度，位居世界城市前列。现代化产业体系建设框架基本形成，并向全球价值链高端位置迈进，战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达43.9%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。“上海金”“上海油”“上海铜”“上海胶”等影响力日益扩大，全球经济治理影响力持续增强。

国际金融中心竞争力持续增强。上海不断加强金融机构和金融基础设施建设，推进金融高水平对外开放，大力提升金融中心国际化水平，在最新一期全球金融中心指数（GFCI35）排名中，上海居全球第6位。2023年，上海金融市场交易总额再创新高、达到3373.6万亿元人民币，集聚14个全国性金融要素市场，多层次金融市场体系和金融机构体系基本形成。全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心功能不断完善，跨境人民币业务结算量保持全国领先。金融持牌机构持续向上海集聚，截至2023年底共有持牌机构1771家，其中外资持牌机构占比超过30%、达到548家。

国际贸易中心持续提质升级。上海全力提升贸易枢纽功能，实施总部增能行动和全球营运商计划，加快集聚和培育一批高能级贸易平台。2023年，上海口岸货物贸易总额达到10.7万亿元，占全国比重25.5%，占全球比重达到3.6%左右，继续保持全球城市首位。新型国际贸易加快发展，离岸经贸业务企业名单扩展到577家，国际分拨中心企业扩展至100家，支持布局海外仓数量达110个。贸易型总部和功能性平台加快集聚，截至2024年一季度末，千亿级市场平台数量达到13家，跨国公司地区总部累计达到971家。

国际航运中心功能持续提升。上海增强航运枢纽资源配置功能，推进航运服务业功能升级，加快推动航运数字化、智能化、绿色化转型，在新华·波罗的海航运中心指数中连续四年排名全球第三。枢纽港建设成效显著，2023年上海港集装箱吞吐量达到4915.8万标准箱，连续14年排名世界第一，洋山四期自动化码头成为全球最大自动化码头。航运服务功能不断完善，全球前十位班轮公司、5家列全球前十位的船舶管理机构、10家国际船级社协会成员均在上海设立了区域总部或分支机构，船舶险和货运险业务总量全国占比近1/4、居全国第一，沿海捎带、国际航行船舶保税油气加注等重大航运政策实现新突破。

国际科技创新中心策源功能持续强化。上海持续强化国家战略科技力量，加强关键核心技术攻关，不断优化完善创新生态，在世界知识产权组织最新一轮的科技创新集群排名当中，上海-苏州集群排名全球第五。2023年，上海全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.4%左右，集聚超过2.4万家高新技术企业，每万人口高价值发明专利拥有量达到50.2件。3家在沪国家实验室高水平运行，上海光源等一批大科学设施建成。近5年上海I类创新药上市数量占全国1/4，两款CAR-T细胞药物国内首发，3个大模型首批通过国家备案。世界顶尖科学家论坛连续6年成功举办，首个由上海发起的国际科技大奖向全球颁发。

来源：人民日报客户端上海频道谢卫群 刘温馨 黄晓慧

(责编：罗知之、陈键)

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