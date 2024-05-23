原标题：国内首份核电行业生物多样性保护倡议书发布

5月21日，在第24个国际生物多样性日来临之际，中核集团旗下中国核电（股票代码：601985.SH）在中国核电科技馆发布了国内首份核电行业生物多样性保护倡议书。在发布现场同步启动了首个“生物多样性+核能”双科普展览揭幕仪式。

倡议表示，中国核电作为我国自主核电事业的开拓者和引领者，是贡献美丽中国建设的重要行动者，树立了以生命为本的生态保护观，形成了“共治、共生、共荣”生物多样性保护“3C”理念和“合力、呵护、和谐”的“3H”行动路径。中国核电将从完善节能生活方式，主动维护生物多样性，树立保护野生动植物规范化、主动性意识，积极参加科普活动、严格遵守相关法律法规等方面为维护地球生命的多样性和繁荣贡献自身力量。

此次活动由国家原子能机构新闻宣传中心、生态环境部核与辐射安全中心、浙江省生态环境厅指导，中国核电主办，秦山核电、中共海盐县委宣传部、海盐县社会科学界联合会承办，以艺术与科技跨界融合的方式，以公众喜闻乐见的科普形式，展示中国核电积极践行“共治、共生、共荣”3C生物多样性保护理念的实践成果，提升公众生物多样性保护意识和对核的科学认知，呼吁行业内外共同行动，建设人与自然和谐共生的魅力核能、美丽中国。

在启动仪式后，记者来到了以“核美家园、核谐之美”为主题的展区，该展区由中国核电第一届、第二届“核谐之美”杯生物多样性保护艺术作品大赛获奖作品展和以“双C萌宠团”为主题的情景沙盘组成。通过具有较强艺术表现力的作品和亲民可爱的萌宠IP及文创产品，生动展现中国核电坚持“理性、协调、并进”的中国核安全观、促进核能科技与周边环境、生态、人文和谐共生的美丽画卷。

倡议书发布当日，以“双C萌宠团”为主角的全国首部生物多样性主题4D特效科普动画作品《核力总动员之国宝奇遇记》在中国核电科技馆同步上映。该作品作为《核力总动员》动画电影衍生番外作品，是中国核电在核科普领域又一次创新尝试，首次将三维动画技术与4D影院特效完美融合，以引人入胜的故事、活泼可爱的萌宠形象、沉浸式的互动方式，生动讲述了“何小光”与“秦羽鹭”探索核能奥秘，却意外救下“国宝”的神奇冒险故事，让青少年了解核能助力生态环境保护、促进科技发展的奥秘，力求为公众带来一场全新的科普体验，激发青少年对核能与生物多样性的无限好奇和探索欲望。

活动现场还举行了中国核电首批签约摄影师聘任仪式，并开展了一场生动的“保护生物多样性”主题讲座。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经