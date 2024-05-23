人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内首份核电行业生物多样性保护倡议书发布

2024年05月23日10:42 | 来源：中国核电
小字号

原标题：国内首份核电行业生物多样性保护倡议书发布

5月21日，在第24个国际生物多样性日来临之际，中核集团旗下中国核电（股票代码：601985.SH）在中国核电科技馆发布了国内首份核电行业生物多样性保护倡议书。在发布现场同步启动了首个“生物多样性+核能”双科普展览揭幕仪式。

倡议表示，中国核电作为我国自主核电事业的开拓者和引领者，是贡献美丽中国建设的重要行动者，树立了以生命为本的生态保护观，形成了“共治、共生、共荣”生物多样性保护“3C”理念和“合力、呵护、和谐”的“3H”行动路径。中国核电将从完善节能生活方式，主动维护生物多样性，树立保护野生动植物规范化、主动性意识，积极参加科普活动、严格遵守相关法律法规等方面为维护地球生命的多样性和繁荣贡献自身力量。

此次活动由国家原子能机构新闻宣传中心、生态环境部核与辐射安全中心、浙江省生态环境厅指导，中国核电主办，秦山核电、中共海盐县委宣传部、海盐县社会科学界联合会承办，以艺术与科技跨界融合的方式，以公众喜闻乐见的科普形式，展示中国核电积极践行“共治、共生、共荣”3C生物多样性保护理念的实践成果，提升公众生物多样性保护意识和对核的科学认知，呼吁行业内外共同行动，建设人与自然和谐共生的魅力核能、美丽中国。

在启动仪式后，记者来到了以“核美家园、核谐之美”为主题的展区，该展区由中国核电第一届、第二届“核谐之美”杯生物多样性保护艺术作品大赛获奖作品展和以“双C萌宠团”为主题的情景沙盘组成。通过具有较强艺术表现力的作品和亲民可爱的萌宠IP及文创产品，生动展现中国核电坚持“理性、协调、并进”的中国核安全观、促进核能科技与周边环境、生态、人文和谐共生的美丽画卷。

倡议书发布当日，以“双C萌宠团”为主角的全国首部生物多样性主题4D特效科普动画作品《核力总动员之国宝奇遇记》在中国核电科技馆同步上映。该作品作为《核力总动员》动画电影衍生番外作品，是中国核电在核科普领域又一次创新尝试，首次将三维动画技术与4D影院特效完美融合，以引人入胜的故事、活泼可爱的萌宠形象、沉浸式的互动方式，生动讲述了“何小光”与“秦羽鹭”探索核能奥秘，却意外救下“国宝”的神奇冒险故事，让青少年了解核能助力生态环境保护、促进科技发展的奥秘，力求为公众带来一场全新的科普体验，激发青少年对核能与生物多样性的无限好奇和探索欲望。

活动现场还举行了中国核电首批签约摄影师聘任仪式，并开展了一场生动的“保护生物多样性”主题讲座。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
17.2%！大规模设备更新释放经济增长后劲
　　推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。 今年以来，我国持续推动实施大规模设备更新行动，在相关政策带动下，我国设备更新投资实现较快增长。…
西部陆海新通道建设加快 区域发展“硬实力”持续提升
　　日前，首趟西部陆海新通道“南宁六景—北部湾港”食糖铁海快线班列从六景站缓缓驶出，这是广西食糖通过西部陆海新通道铁海联运的又一条新路线。近年来，西部陆海新通道正不断打通沿线区域开放发展的新空间、新路径，持续为区域经济发展赋能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部