本报记者 邱海峰

今年1月1日，我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”从上海吴淞口国际邮轮港出发，开启商业首航。

计海新摄（人民视觉）

邮轮产业发展情况如何？怎样让国际邮轮更好享受通关便利？还有哪些举措推动邮轮经济高质量发展？国家发展改革委、海关总署等部门有关负责人5月22日就这些问题作出回应。国家发展改革委产业发展司负责人霍福鹏表示，在各方面共同努力下，中国邮轮产业逐步恢复、持续向好。接下来，将从邮轮旅游市场供给和需求两端协同发力，完善政策体系、优化制度环境，全产业链系统推进邮轮产业高质量发展。

邮轮旅游市场迅速恢复

邮轮产业融合高端制造、现代服务、特色旅游、跨境消费等多领域多业态，既是当前消费热点，也是国家鼓励发展的重点领域。霍福鹏介绍，聚焦邮轮产业发展，国家发展改革委会同相关部门，完善产业发展政策体系，实施大型邮轮重大创新工程，打造邮轮运营服务品牌，优化邮轮客运港口布局，推动国际邮轮航线加快复航，积极打造特色精品旅游航线，促进邮轮产业自主创新发展，探索形成协同创新、开放合作的发展模式。

随着相关政策措施落地见效，邮轮产业呈现勃勃生机——

看设计建造，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”已成功运营30多个航次，第二艘大型邮轮4月进入了下坞总装阶段，标志着我国形成了大型邮轮自主建造能力。

看运营服务，华夏国际邮轮有限公司成立并落户上海，有关企业强强联合，共同打造专业化、市场化、国际化运营服务团队。

看基础设施建设，邮轮港口布局逐步完善，由北向南、从大连到三亚规划建设了13个邮轮始发港，接待国内外邮轮能力不断增强。

看消费市场，邮轮旅游市场迅速恢复，在内河、沿海、日韩等传统航线基础上，开发了东南亚等新航线。入境邮轮航线加快恢复，今年以来已有21艘国际邮轮在我国境内港口开展运营。据邮轮游艇行业协会预测，今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复，进入产业发展新阶段。

企业将更好享受通关便利

国际邮轮在港口停靠时间短，靠港补给的通关时效要求较高，如何让其更好享受通关便利、降低经营成本？

今年4月，《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定》（以下简称《规定》）对外发布，自6月1日起施行。海关总署口岸监管司负责人刘洋表示，在邮轮靠港补给方面，前期已实现进出境船舶监管领域的无纸化作业，企业向海关提交电子数据就可以办理邮轮进出境的申报以及物料添加等手续，便利邮轮进出境靠港补给作业。《规定》出台后，海关主要从三方面做好工作：

一是帮助企业更好享受通关便利。对于以邮轮直供物资方式报关出口的供船物资，企业可以按照规定办理出口退税；国际邮轮靠港补给境外物资的，除国家另有规定的，不实行关税配额、许可证管理，降低企业通关成本。

二是为国际邮轮靠港补给物资仓储和配送提供便利。《规定》明确“国际邮轮靠港补给所需物资，可以依照海关有关规定集中存放在海关特殊监管区域或者保税场所内”，海关将积极推动相关企业为物资的仓储、分拨、转运、配送、装卸等方面提供便利条件。

三是优化国际邮轮靠港补给物资供船的方式。《规定》明确“除国家另有规定外，国际邮轮靠港补给境外物资的，同一集装箱可以在指定区域到港拆箱、换装、分拆、集拼后离港”。海关将进一步明确和完善有关具体管理规定，让企业享受到更加便利的通关管理。

邮轮产业迎来发展机遇

当前，全球旅游市场迅速恢复，中国邮轮产业发展迎来新的重要发展机遇。霍福鹏表示，国家发展改革委将会同有关部门在邮轮运营管理、装备制造、配套建设、旅游消费等方面形成工作合力。

打造一流服务体系。对标国际一流邮轮运营公司，大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业。加强航线规划、船舶管理、品牌建设、风险防控等专业运营能力建设。加快邮轮运营人才培养，不断完善服务保障体系，有序推进国际运营合作。

加强技术研发创新。通过国产大型邮轮、极地小型邮轮等实船建造验证，带动邮轮总体设计、总装建造等系统突破，提升邮轮安全质量和绿色化智能化水平。打造符合国际规则的配套产品检测认证等技术服务体系，完善标准体系，推动邮轮配套产业链供应链发展。

完善港口布局建设。优化邮轮港口布局，健全邮轮配套服务功能，完善港区及周边交通基础设施，推动沿海邮轮港口特色发展。提升邮轮物资采购信息化智能化水平，健全完善与国际配送业务相适应的查验监管制度。

不断激发市场潜能。鼓励企业创新和丰富邮轮旅游产品，将中国传统文化元素融入航线开发、旅游服务中，增强对全球旅客吸引力。围绕银发经济等特色消费市场，为老年人等特定人群提供更精准更便利的旅游服务，提升邮轮服务水平，进一步扩大旅游市场。

“随着制度的进一步完善，我国的邮轮旅游市场和邮轮经济会取得更快发展。”霍福鹏说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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