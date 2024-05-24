本报记者 赵展慧

习近平总书记指出，“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”。

做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新表示，经中央批准，人民银行已经成立了信贷市场司，牵头推进做好“五篇大文章”工作，今年将从政策框架、激励约束、金融服务能力建设等方面加大支持力度。

加强顶层设计和系统筹划。去年以来，人民银行已会同相关部门出台《加大力度支持科技型企业融资行动方案》《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》等政策，国家金融监督管理总局发布《关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知》等，将这些政策落实落细，推动“五篇大文章”制度设计更健全、政策框架更牢固。

完善激励约束工具配套。人民银行将进一步发挥结构性货币政策工具功能，用好新设立的5000亿元科技创新和技术改造再贷款，放宽普惠小微贷款认定标准至单户授信不超过2000万元，同时推进完善相关领域金融统计指标体系，研究健全科技金融、数字金融等重点领域的金融服务评估机制。

加强金融机构服务能力建设。人民银行将进一步鼓励金融机构应用互联网、大数据等信息手段，增强服务科技、绿色、中小微企业的能力水平，提升金融服务的适配度和普惠性，积极推进科技、绿色等区域金融创新改革试点。

“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，积极支持扩大有效需求和有效益的投资，保障重大工程和民生项目融资需求。扩大和丰富金融工具，满足广大人民群众多层次、多样化金融需求。”金融监管总局副局长肖远企说。

今年，金融监管总局将推动更多金融资源用于促进科技创新、发展新质生产力；推动银行业保险业加大绿色发展金融支持；建立健全涵盖普惠金融基础服务、普惠信贷、普惠保险的综合体系；持续深化商业养老金融改革，推动银行保险机构助力银发经济高质量发展；引导银行保险机构加大科技要素投入，不断丰富数字金融产品，为经济社会发展提供高质量服务。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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