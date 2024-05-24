本报北京5月23日电 （记者王政、刘温馨）记者日前从工业和信息化部获悉：今年一季度，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.9个和5.5个百分点。其中3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。

主要产品生产稳步增长，出口回升。一季度，手机产量3.74亿台，同比增长13.6%，其中智能手机产量2.76亿台，同比增长16.7%；微型计算机设备产量7404万台；集成电路产量981亿块，同比增长40%。一季度，我国出口笔记本电脑3232万台，同比增长11.5%；出口手机1.81亿台，同比增长6.3%；出口集成电路624亿个，同比增长3%。

效益持续改善。一季度，规模以上电子信息制造业实现营业收入3.44万亿元，同比增长6.7%；实现利润总额1009亿元，同比增长82.5%；营业收入利润率为2.9%，较1—2月份增加0.9个百分点。

投资保持较高增速。一季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.3%，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高0.9个和3.5个百分点。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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