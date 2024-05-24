5月23日拍摄的雄安新区容西片区安置房二期项目。

5月23日，建设者在二期项目内施工。

以上图片均为新华社记者牟宇摄

本报雄安5月23日电 （记者张志锋）日前，雄安新区容西片区安置房二期项目已拆除临时围挡，清理周围垃圾、杂草等，修复人行道，预计6月底项目将竣工验收。

容西片区紧邻起步区，是容城组团重要组成部分，这是新区第三个新建回迁安置区，共有安置房929栋，可安置约6.5万人。其中，二期项目共有安置房300余栋，可安置约1.9万人。

二期项目建设期间，最多时共有171台塔吊、2.43万余人参与施工。如今，项目主体楼栋精装施工稳步推进，其中，住宅建筑达绿色建筑设计二星标准，大型公共建筑达绿色建筑设计三星标准，建筑节能率达75%。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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