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西藏聚焦稳定、发展、生态、强边四件大事

推动长治久安和高质量发展行稳致远（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 袁 泉 琼达卓嘎
2024年05月24日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月23日下午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，西藏自治区有关负责同志围绕“推动新时代西藏长治久安和高质量发展行稳致远”介绍了相关情况。

　　党的十八大以来，习近平总书记高度重视西藏工作，心系西藏各族人民，亲自为新时代西藏工作谋篇布局，多次发表重要讲话、作出重要指示，亲自谋划、亲自部署召开中央第六次、第七次西藏工作座谈会，确立新时代党的治藏方略，为做好新时代西藏工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

　　西藏自治区党委副书记、自治区主席严金海说，西藏始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，聚焦稳定、发展、生态、强边四件大事，聚力创建全国民族团结进步模范区、高原经济高质量发展先行区、国家生态文明高地和国家固边兴边富民行动示范区，大力推动长治久安和高质量发展。

　　据介绍，“十四五”以来，西藏地区生产总值从1900亿元增长到2023年的2400亿元，人均地区生产总值从5.23万元增长到6万元，城乡居民人均可支配收入的增速多年保持在全国前列。

　　坚持因地制宜，塑造高质量发展的特色优势

　　严金海介绍，西藏立足资源禀赋和自身发展条件，推动新产业、新模式、新动能发展，持续壮大文化旅游、特色农牧、高新数字、藏医药等特色优势产业，加快培育高原轻工等产业，增强发展的内生动力。

　　在文化旅游产业方面，西藏独特的自然景观和民族文化，吸引世界各地游客前来观光旅游。2023年，西藏接待国内外游客5517万人次，旅游总收入651亿元，分别增长83.7%和60%，均创历史新高。

　　在特色农牧业方面，西藏通过科技赋能，大力发展青稞、牦牛、藏羊、藏鸡等高原特色优质资源产业，选育出了藏青3000等7个青稞高产新品种以及半细毛羊、雪域白鸡等多个畜禽新品种。

　　西藏的低温、低压、低湿等气候特点和低成本的清洁能源，为发展高新数字产业提供了良好条件。目前，西藏正在打造绿色大数据中心，规划投资118亿元，可以安装7万个机柜。2023年，西藏数字经济产值达250多亿元，增长19%。

　　坚持以人民为中心，彰显高质量发展的价值追求

　　西藏持续实施“十大民生工程”，办实办好学校供暖、边境县城乡镇供氧、县区公立医院供暖、解决高海拔农牧区季节性断水问题等民生实事，大力改善水、电、路、讯、房等方面条件。

　　严金海说：“各族群众的生活实现了从水桶到水管、油灯到电灯、土路到油路、毡房到瓦房的沧桑巨变。现在西藏所有的中小学供暖已经实现了全覆盖。”

　　西藏告别了“饮水难”“用电难”“通信难”“住房难”“致富难”等问题。通过加大投入深埋管道等，西藏解决了高海拔地区自来水季节性断水问题。2020年底，全区最后一个地级行政区阿里通了大电网，至此全区74个县区实现了主电网全覆盖。公路里程突破12万公里，所有的县乡和建制村都通了柏油路或硬化路，高速公路总里程达1105公里，7个地市有5个通了高速。全区行政村光纤宽带、4G信号均实现全覆盖。农村居民人均住房建筑面积达41.32平方米。2023年，西藏农村居民人均可支配收入近2万元，比“十三五”末增长36.5%。

　　坚持保护第一，擦亮高质量发展的鲜明底色

　　西藏坚决贯彻习近平总书记“保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献”“把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地”的重要指示，雪域高原的生灵草木、万水千山得到了最有效的保护。

　　目前，西藏保护地面积占到全区国土面积的36%，生态保护红线面积占到50%以上。西藏水资源总量占到全国的16.5%，草原面积占到全国的30%，冰川面积占到全国的41%，湿地面积占到全国的18.3%，湖泊面积占到全国的40%。藏羚羊数量增加到30万只，黑颈鹤数量也超过1万只。

　　通过保护生态环境、建设生态文明，一大批西藏群众吃上了“生态饭”。220多万农牧民群众享受草原生态环境保护补助奖励。全区每年设置的生态管护岗位达44万个，年人均增收3500元。

　　西藏自治区生态环境厅厅长汪晓冬介绍，西藏深入推进国家生态安全屏障建设，经济社会高质量发展的生态根基进一步夯实，清洁能源、数字经济等绿色低碳产业不断壮大。

　　严金海表示，西藏将牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力，不断扩大有效投资，加快消费提质升级，大力发展特色产业，深入实施乡村振兴战略，持续深化改革开放，奋力谱写好中国式现代化西藏实践的崭新篇章，为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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