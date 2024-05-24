前四月我国对外非金融类直接投资增18.7%
2024年05月24日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月23日电 （记者罗珊珊）记者23日从商务部获悉：今年1至4月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元，同比增长18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资777.7亿元，同比增长20.4%。
1至4月，对外承包工程完成营业额3134.2亿元，同比增长8.8%；新签合同额4443.9亿元，同比增长9.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额2525.6亿元，同比增长9.1%；新签合同额3862.9亿元，同比增长17.7%。
《 人民日报 》（ 2024年05月24日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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