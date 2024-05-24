新华社北京5月23日电 商务部新闻发言人何亚东23日在商务部例行新闻发布会上表示，中方根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《不可靠实体清单规定》，决定将美国波音防务、空间与安全集团，美国通用原子航空系统公司，美国通用动力陆地系统公司列入不可靠实体清单并采取相应措施，这是中方依法采取的正常执法行为。

近日商务部发布两份不可靠实体清单工作机制公告，将美国通用原子航空系统公司，美国通用动力陆地系统公司，美国波音防务、空间与安全集团列入不可靠实体清单并采取相关处理措施。何亚东在发布会上回答有关记者提问时作出上述表述。

何亚东说，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。台湾问题是中国核心利益中的核心，“台独”分裂活动是台海和平的最大破坏性因素。波音防务、空间与安全集团，通用原子航空系统公司，通用动力陆地系统公司屡次对台销售导弹、军用无人机、坦克等进攻性武器，以此纵容支持“台独”分裂势力，严重损害中国国家安全，严重损害中国国家主权和领土完整，严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重破坏台海和平稳定。我们解决台湾问题、完成国家统一的意志坚如磐石，维护国家主权和领土完整的能力坚不可摧，反对“台独”分裂和外来干涉的行动坚决有力。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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