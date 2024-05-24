本报记者 郭晓龙

图为K5161次插秧专列。

徐 率摄

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三江平原是我国重要的粮食主产区，每年都需要大量劳动力进行水稻备耕、插秧等工作。国铁哈尔滨局开行插秧专列服务当地农民，25年来，已有近190万人次搭乘专列。坐着火车去插秧，成为一道别样风景。

“嘟嘟嘟！”16时56分，随着汽笛声响起，载着460名农民的K5161次插秧专列从黑龙江省绥化站缓缓驶出，奔向三江平原的各主要农场。

今年是中国铁路哈尔滨局集团有限公司开行插秧专列的第二十五个年头，已有近190万人次搭乘专列。每年，在完成自家农田的播种后，不少农民会选择去三江平原务工。坐着火车去插秧，成为一道别样风景。

“一年一度的列车开行就像家人聚会”

登上列车，54岁的列车长王涛熟络地跟乘客们打着招呼，“一年一度的列车开行就像家人聚会，亲切得很”。在插秧专列上工作15年，王涛见证了农民出行的变化。“平时，开往三江平原的列车比较少。专门开行的插秧专列不仅能提供充足的运力，停靠站点还覆盖了各主要农场。”王涛说。

“不仅是空调车，还设置了卧铺，运行速度也比以前的列车提高了近一倍，可真是‘舒舒服服睡一觉就到目的地’！”乘客杨伟林今年50岁了，这也是他第十次乘坐插秧专列。

地板上一个铺满稻壳的塑料桶吸引了记者的注意，杨伟林将表层的稻壳拨开后，大半桶鹅蛋露了出来。“工友们会分享家乡的美食，这次我带了一些鲜鹅蛋给大伙尝尝。”杨伟林说。

坐在杨伟林对面的中年男子是黑龙江省富锦市种植大户王子亦，也是杨伟林的雇主。“以前我经常租大客车来绥化市接农民，速度慢、车票贵，现在乘坐火车别提多方便了。”王子亦说。

“插秧专列开通前，村里人外出劳动都要先坐大巴到火车站排队买票。火车还需要中转，等到了地方，再拖着疲惫的身子去插秧。”杨伟林接过话茬儿，“现在出行方便多了，而且这两年我还学会了用手机订票，动动手指就能买票。”

“要把乘客的需求想到前面”

“这家农场我去过好几次了，负责人特别热情”“他们家的水田多，能干大半个月”……11号车厢里，乘客们一边讨论，一边纷纷举起手机拍下车厢里张贴的用工信息表。

“为了帮助乘客匹配适合的工作，我们会提前收集用工种类、农场信息、联系方式等，制作成用工信息表张贴在车上。”乘务员赵勇说，“每趟列车开行前都会有种植大户向我们提供用工信息，我们审核后再动态提供给乘客。”

“我是涮插秧盘的，原先联系的种植大户说半个月就能干完活，我现在就准备联系一下表上的其他人，兴许能多干几天，一天可就是450元！”乘客陈春红掏出手机，准备拨打用工信息表上提供的雇主联系方式。

整洁的餐车里，来自绥化市青冈县的郑树国和3个结伴外出务工的亲戚正将携带的水果摆上餐桌。“有缘才能相聚，有心才会珍惜……”乘务员郭小川唱着《相亲相爱一家人》缓缓走来。“我们希望用精心准备的文艺表演，缓解大家的疲劳，增加旅途的乐趣。”郭小川说。

“师傅，你带针线了吗？刚才不小心把包裹扯破了，我想补补。”巡查途中，一位乘客大姐找到王涛。“大姐您稍等，马上给您送来。”王涛立马拿起对讲机联系同事。不到两分钟，乘务员罗艳艳就拿着针线包走来。走近一看，她不仅带来了常见的针线包，还带着一枚顶针。

“要把乘客的需求想到前面，因为乘客携带的包裹普遍材质偏硬，我们挑选了比较结实的线和硬度很高的针，还配上了顶针。”罗艳艳说，便民服务箱里还准备了编织袋、充电宝、手电筒等日常用品，随时为有需要的乘客免费提供。

“为插秧农民送去新知识新技能”

插秧专列的开行，不仅调动了劳动力资源，也带动了多部门提供更贴心的服务。“我们经常联合学校、医院等单位为插秧农民送去新知识新技能。今天邀请了专家在车上举办农业知识讲座，为提高农民劳动技能做好服务。”王涛指着前面的车厢。

“同一时间里，这两片秧苗为啥一个又高又壮，一个又矮又黄呢？那是因为在插秧或移植时，温度、深度和密度造成了不同影响……”车厢内，乘客们聚精会神地听着东北农业大学副教授曲斌的课程。

话家常式的讲解，让乘客们增长了不少农业生产知识。“育苗插秧环节居然有这么多学问。”首次登上插秧专列的乘客刘微拿着曲斌送的农耕科普手册，复习课程内容。

除了农业知识课堂，今年的列车还布置了“医护服务”主题车厢。“大家遇到轻度腰扭伤的情况时，可以采取先冷敷后热敷的方法……”主题车厢里，乘务员郭芳讲解着一些常用医护知识。

据统计，今年绥化市、齐齐哈尔市、佳木斯市和哈尔滨市周边预计有4万名农民乘坐列车赴三江平原插秧。伴随着夕阳与黑土地，插秧专列迎着暖风，满载希望一路疾驰，驶向广阔的三江平原。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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