本报重庆5月23日电 （记者常碧罗）5月23日，第六届中国西部国际贸易投资洽谈会（以下简称“西洽会”）在重庆开幕。本届西洽会以“新西部、新制造、新服务”为主题，聚焦服务西部地区加快构建现代化产业体系，推动先进制造业与现代服务业深度融合，加快建设现代制造业集群体系。

第六届西洽会聚焦现代生产性服务业，突出西部地区协同合作、整体开放、共同发展，将联动行业协会和跨国机构举行物流服务、创新服务、专业服务、投资西部及采购全球五大主题共计12个专项活动。展馆方面，本届西洽会设置综合形象、现代服务业、现代制造业、国际和区域合作四大主题展区共11个展馆，面积13万平方米。开幕式后举行重大项目签约，共签约196个项目，包括制造业项目124个、正式合同额1988.5亿元，现代服务业项目58个、正式合同额884.23亿元。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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