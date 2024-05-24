我国已建成200项国家计量基准
2024年05月24日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月23日电 （记者林丽鹂）记者从市场监管总局获悉：截至目前，我国已建成200项国家计量基准和6.7万余项社会公用计量标准，获得国际承认的校准测量能力达1869项。
计量对我国高速铁路、大飞机、特高压输变电等重大工程及重要民生保障起到有力支撑。计量是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。
市场监管总局将坚持“四个面向”，加强计量科技创新；坚持需求牵引，加强产业计量能力建设；坚持监管为民，加强计量管理和制度创新；坚持高水平对外开放，加强计量国际交流合作，努力为发展新质生产力、促进可持续发展作出新贡献。
《 人民日报 》（ 2024年05月24日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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