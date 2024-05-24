本报北京5月23日电 （记者刘诗瑶）由科技部、中央宣传部、中国科协主办的2024年全国科技活动周将于5月25日—6月1日举办。今年全国科技活动周主题是“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”，将重点宣传党的二十大关于科技创新重大决策部署，宣传近年来科技创新最新成果，宣传和弘扬科学家精神。各地方各部门将同步开展丰富多彩、形式多样的群众性科技活动。

科技部、北京市将于5月25日—6月1日在北京市石景山区首钢园11号馆举办科技创新展览和科学家精神专题展。科技创新展览将重点展示200多项优秀科技创新成果，聚焦新一代信息技术、医药健康、能源科技、现代农业、智能制造等新兴产业。科学家精神专题展集中展示我国老中青科技工作者的先进事迹，讲述他们矢志报国、赓续传承，与祖国同呼吸、共命运的奋斗历程，生动展现“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神。

各地方各部门将举办近200项特色群众性科技活动，让公众近距离接触科技、感受创新。科技部还将开展科技列车行、全国科普讲解大赛等一系列贯穿全年的示范性科技活动。

全国科技活动周自2001年举办以来，已经成为一项公众参与度高、覆盖面广、社会影响力大的全国性科技品牌活动。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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