本报贵阳5月23日电 （记者黄娴）近日，贵州印发《贵州省50户以上农村木质房屋连片村寨消防建设专项行动方案》（以下简称《方案》），明确重点实施50户以上农村木质房屋连片村寨“水改”“电改”，结合实际组织推进“寨改”“房改”“厨改”“路改”，加快补齐农村消防基础设施短板。

《方案》分2年（即2024年、2025年）制定了具体目标任务，要求全省2148个50户以上农村木质房屋连片村寨消防建设需参照《贵州省50户以上农村木质房屋连片村寨“水改”“电改”技术指南（试行）》，实施“水改”889个、“电改”1259个。

《方案》要求“水改”结合人饮工程和水利建设引水进村，构建消防给水系统，其主要建设内容包含建设消防水源、铺设消防管网、安装室外消火栓、设置消防软管卷盘或轻便消防水龙、配置手抬消防机动泵及水带水枪、灭火器等消防设施或器材，设立微型消防站等。

《方案》要求“电改”对村寨老旧、裸露和安装不规范的电气线路、配电设施和用电设备实施拆换、绝缘、穿管、隔热、接地等改造时，采取电气防火保护措施。充分考虑群众用电需求、电力负荷等因素，对村民户内（入户电表后）陈旧老化的电气设备、线路及照明用具等进行合理设计改造，严格按照有关标准规范进行安装敷设，改造中选用的线路套管颜色要与建筑风格相协调。

《方案》强调要结合农村实际，积极探索农村智慧消防建设。充分运用科技手段，采用大数据对农村用电进行实时监测，通过对火灾危险参数实施监控和管理，达到人防、物防、技防有机融合，提升农村消防安全水平。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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