本报西宁5月23日电 （记者贾丰丰）记者从青海省水利厅获悉：近年来，青海全面实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，一体推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，坚决抑制不合理用水现象，推动用水方式由粗放低效向集约高效转变，全省10年累计节水5.2亿立方米。

青海建立覆盖省市县三级行政区的用水总量和强度双控指标体系，将水资源节约保护指标纳入地方年度目标责任（绩效）考核，严格节水评价、计划用水、用水定额监督检查。开展866项水资源论证项目节水评价审查，核减水量1.92亿立方米。30个县区达到节水型社会标准。

据统计，青海万元国内生产总值用水量由114立方米降至63立方米，农田灌溉水有效利用系数由0.470提高到0.509；城市公共管网漏损率由15%降至8.69%以下；非常规水源利用量由0.13亿立方米提高到1.01亿立方米，水资源节约集约利用成效显著。同时，建成1705家省级节水型公共机构、455家省级节水型小区、46家省级节水型企业。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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