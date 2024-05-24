本报记者 洪秋婷

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规范化归集信息，实现各领域数据联通；丰富应用场景，缓解企业融资难融资贵；建立“事前—事中—事后”监管链条，提升信用监管效能……近年来，广东中山持续健全社会信用体系，完善公共信用信息管理系统，强化信用监管机制，让信用红利更好惠及千行百业。

“信用可以当‘金子’用！凭信用，投标可以免押金；凭信用，审批可以提速，降低了企业运营成本，加快了项目落地。”中建三局集团（深圳）有限公司中山公司总经理徐军说，企业到中山投资建设项目，信用获得感特别强。

信用是市场经济的基石。近年来，广东省中山市持续健全社会信用体系，完善公共信用信息管理系统，强化信用监管机制，拓展信用应用场景。在前不久发布的“信用中国”网2024年第二期城市综合信用指数排名中，中山在261个地级市中位列第一。

社会信用体系如何建设？如何创新信用应用实践？又如何提升监管效能？记者进行了采访。

建设信用系统

数据互联互通

社会信用体系建设背后，是一场覆盖社会各领域的大数据工程。“中山将信用信息归集共享作为信用中山建设的基础性工作，逐步形成一网、两平台、三应用系统的结构。”中山市发展和改革局党组书记、局长尹明说。

具体来说，一网是指信用中山网，两平台分别是中山市信用支撑平台、中山市信易贷综合服务平台，三应用系统分别是中山市公共信用信息管理系统、中山市信用联合奖惩应用系统和中山市合同履约管理系统。这个架构是大数据工程的“骨架”，而归集和整理大量信用信息，就好比为工程打实地基。

中山市印发并及时更新《中山市公共信用信息资源目录》，按目录向各部门归集公共信用信息，解决了规范性问题。另一方面，依托中山市政务大数据中心，建立中山市信用专题数据库，支撑信用数据的跨部门、跨领域全方位共享，打通了数据壁垒，实现了各个领域社会数据的互联互通。

信息实现互联互通后，中山市公共信用信息管理系统采集了50个部门、184个数据主题、超3亿条信用数据，其中归集的企业社保、纳税、公积金、水、电、气、仓储物流、知识产权等8类数据约3000万条，行政许可、行政处罚的“双公示”数据约300万条，信用承诺信息超过50万条。

“信用理念、信用制度、信用手段与优化营商环境各方面各环节深度融合，进一步发挥信用对提高资源配置效率、降低制度性交易成本的重要作用。”尹明说，目前，全市已累计落地近400项优化营商环境改革措施，在企业办事便利度、资源要素支撑度、政务服务满意度、企业权益保障度等方面实现突破，让信用成为企业的绿色通行证。

创新信用应用

服务实体经济

社会信用体系搭建好地基后，下一步就是让信用在不同场景下实现创新应用。

在助力经营主体融资方面，信用数据大有可为。

“贷款利息低，当天申请就能到账，而且随借随还，不用手续费。”中山市德星仔农场负责人陈德星告诉记者，自己经营的农场今年计划扩大种植规模，但由于没有抵押物难以融资。

在银行的指导下，陈德星在中山市信易贷综合服务平台申请中山农商银行“工商易贷”产品，当天就获得授信13.4万元，解决了资金难题。“工商易贷”产品以公共信用数据为基础，纯信用、无抵押，通过政务数据模型计算后可实现快速授信。

据介绍，中山市信易贷综合服务平台设置有政府政策性金融产品专区、特色产业专区、首贷服务专区等，缓解企业融资难融资贵问题。截至2024年3月底，在平台注册的企业超10万家，入驻金融机构63家，平台累计发放贷款69亿元，有效赋能企业融资。

在降低企业交易成本方面，中山市基于社会信用体系建设电子保函服务平台，破解企业投标保证金的缴纳难题。“中山市探索建立电子保函服务平台‘信易保’，针对没有黑名单记录的企业开具电子保函，目前已开具超过10.9万笔，为投标企业节省保证金费用约260亿元。红名单企业可享受保单费用减免优惠，目前平台共为1796家红名单企业减免保单费用276万元。”尹明介绍。

信用支撑平台是中山社会信用体系的“骨架”之一。中山市利用该平台实现全市行业数据归集、信用评价、差别化监管等功能，解决了行业信息化程度不一的问题，初步建立起个体工商户信用指标体系，实现精准监管。

拓展覆盖领域

提升监管效能

在建立扎实的社会信用数据基础上，中山市强化监管，建立“事前—事中—事后”全流程监管链条，不断提升信用监管效能。

“项目从签约到动工仅用时两个半月，以往需要两个月的车间报建手续只用6天就完成了。”三花集团南方总部基地项目负责人说，作为守信激励主体，企业充分感受到信用红利，办事更快速，审批更高效。

在事前环节，中山利用信用平台，制定主动公开型、审批替代型、行业自律型、信用修复型等多种信用承诺模板，督促各级相关部门全面推进告知承诺制，将信用承诺作为审批、招投标、产业扶持资金申请等必要环节及事中事后监管的事前约束机制，压缩审批时间，让企业办事少跑路。

事中环节上，目前中山市已在交通、建筑、食品餐饮、税务等58个领域开展信用分级分类监管。

“网约车司机要为市民出行提供更好的服务，如果出现线下加价这类不诚信的行为，上了‘黑榜’，每次会扣诚信分2.5—5分；如果参与志愿服务等公益活动，属于‘红榜’行为，每次会加2.5—5分。”网约车司机肖海平告诉记者，一旦诚信分扣分，平台会暂停派单3—5天，扣满20分的网约车驾驶员，将暂停从业资格的注册，互联网出行平台停止派单30天及以上，对行业具有较强的监管约束力。

肖海平口中的“司机诚信红黑榜”是中山施行的“服务+收入诚信考核”制度。目前，中山已与在运营的互联网出行平台签订了网约车行业诚信公约，引导司机提升服务质量与信用级别，靠诚信赢得更多订单与收入。诚信考核制度启用后，经过综合整治，当地出租车服务质量投诉量下降47%，出租车合规率从78％提升至97％。

在事后奖惩环节，中山已建成信用联合奖惩应用系统，并嵌入政务服务网、公共资源交易等系统中，做到“逢办必查”。截至目前，已有超3000个行政管理事项调用了联合奖惩查询接口，开展联合奖惩核查199万次。

“要厚植诚信土壤、培育诚信文化，不断提高全社会诚信意识和信用水平，助力社会信用体系建设，让信用红利更好惠及千行百业。”中山市委书记郭文海说。

（黄静雯参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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