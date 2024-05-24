人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广东中山持续健全社会信用体系，不断拓展应用场景

信用红利更好惠及千行百业（经济聚焦）

本报记者 洪秋婷
2024年05月24日06:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　规范化归集信息，实现各领域数据联通；丰富应用场景，缓解企业融资难融资贵；建立“事前—事中—事后”监管链条，提升信用监管效能……近年来，广东中山持续健全社会信用体系，完善公共信用信息管理系统，强化信用监管机制，让信用红利更好惠及千行百业。

　　

　　“信用可以当‘金子’用！凭信用，投标可以免押金；凭信用，审批可以提速，降低了企业运营成本，加快了项目落地。”中建三局集团（深圳）有限公司中山公司总经理徐军说，企业到中山投资建设项目，信用获得感特别强。

　　信用是市场经济的基石。近年来，广东省中山市持续健全社会信用体系，完善公共信用信息管理系统，强化信用监管机制，拓展信用应用场景。在前不久发布的“信用中国”网2024年第二期城市综合信用指数排名中，中山在261个地级市中位列第一。

　　社会信用体系如何建设？如何创新信用应用实践？又如何提升监管效能？记者进行了采访。

　　建设信用系统

　　数据互联互通

　　社会信用体系建设背后，是一场覆盖社会各领域的大数据工程。“中山将信用信息归集共享作为信用中山建设的基础性工作，逐步形成一网、两平台、三应用系统的结构。”中山市发展和改革局党组书记、局长尹明说。

　　具体来说，一网是指信用中山网，两平台分别是中山市信用支撑平台、中山市信易贷综合服务平台，三应用系统分别是中山市公共信用信息管理系统、中山市信用联合奖惩应用系统和中山市合同履约管理系统。这个架构是大数据工程的“骨架”，而归集和整理大量信用信息，就好比为工程打实地基。

　　中山市印发并及时更新《中山市公共信用信息资源目录》，按目录向各部门归集公共信用信息，解决了规范性问题。另一方面，依托中山市政务大数据中心，建立中山市信用专题数据库，支撑信用数据的跨部门、跨领域全方位共享，打通了数据壁垒，实现了各个领域社会数据的互联互通。

　　信息实现互联互通后，中山市公共信用信息管理系统采集了50个部门、184个数据主题、超3亿条信用数据，其中归集的企业社保、纳税、公积金、水、电、气、仓储物流、知识产权等8类数据约3000万条，行政许可、行政处罚的“双公示”数据约300万条，信用承诺信息超过50万条。

　　“信用理念、信用制度、信用手段与优化营商环境各方面各环节深度融合，进一步发挥信用对提高资源配置效率、降低制度性交易成本的重要作用。”尹明说，目前，全市已累计落地近400项优化营商环境改革措施，在企业办事便利度、资源要素支撑度、政务服务满意度、企业权益保障度等方面实现突破，让信用成为企业的绿色通行证。

　　创新信用应用

　　服务实体经济

　　社会信用体系搭建好地基后，下一步就是让信用在不同场景下实现创新应用。

　　在助力经营主体融资方面，信用数据大有可为。

　　“贷款利息低，当天申请就能到账，而且随借随还，不用手续费。”中山市德星仔农场负责人陈德星告诉记者，自己经营的农场今年计划扩大种植规模，但由于没有抵押物难以融资。

　　在银行的指导下，陈德星在中山市信易贷综合服务平台申请中山农商银行“工商易贷”产品，当天就获得授信13.4万元，解决了资金难题。“工商易贷”产品以公共信用数据为基础，纯信用、无抵押，通过政务数据模型计算后可实现快速授信。

　　据介绍，中山市信易贷综合服务平台设置有政府政策性金融产品专区、特色产业专区、首贷服务专区等，缓解企业融资难融资贵问题。截至2024年3月底，在平台注册的企业超10万家，入驻金融机构63家，平台累计发放贷款69亿元，有效赋能企业融资。

　　在降低企业交易成本方面，中山市基于社会信用体系建设电子保函服务平台，破解企业投标保证金的缴纳难题。“中山市探索建立电子保函服务平台‘信易保’，针对没有黑名单记录的企业开具电子保函，目前已开具超过10.9万笔，为投标企业节省保证金费用约260亿元。红名单企业可享受保单费用减免优惠，目前平台共为1796家红名单企业减免保单费用276万元。”尹明介绍。

　　信用支撑平台是中山社会信用体系的“骨架”之一。中山市利用该平台实现全市行业数据归集、信用评价、差别化监管等功能，解决了行业信息化程度不一的问题，初步建立起个体工商户信用指标体系，实现精准监管。

　　拓展覆盖领域

　　提升监管效能

　　在建立扎实的社会信用数据基础上，中山市强化监管，建立“事前—事中—事后”全流程监管链条，不断提升信用监管效能。

　　“项目从签约到动工仅用时两个半月，以往需要两个月的车间报建手续只用6天就完成了。”三花集团南方总部基地项目负责人说，作为守信激励主体，企业充分感受到信用红利，办事更快速，审批更高效。

　　在事前环节，中山利用信用平台，制定主动公开型、审批替代型、行业自律型、信用修复型等多种信用承诺模板，督促各级相关部门全面推进告知承诺制，将信用承诺作为审批、招投标、产业扶持资金申请等必要环节及事中事后监管的事前约束机制，压缩审批时间，让企业办事少跑路。

　　事中环节上，目前中山市已在交通、建筑、食品餐饮、税务等58个领域开展信用分级分类监管。

　　“网约车司机要为市民出行提供更好的服务，如果出现线下加价这类不诚信的行为，上了‘黑榜’，每次会扣诚信分2.5—5分；如果参与志愿服务等公益活动，属于‘红榜’行为，每次会加2.5—5分。”网约车司机肖海平告诉记者，一旦诚信分扣分，平台会暂停派单3—5天，扣满20分的网约车驾驶员，将暂停从业资格的注册，互联网出行平台停止派单30天及以上，对行业具有较强的监管约束力。

　　肖海平口中的“司机诚信红黑榜”是中山施行的“服务+收入诚信考核”制度。目前，中山已与在运营的互联网出行平台签订了网约车行业诚信公约，引导司机提升服务质量与信用级别，靠诚信赢得更多订单与收入。诚信考核制度启用后，经过综合整治，当地出租车服务质量投诉量下降47%，出租车合规率从78％提升至97％。

　　在事后奖惩环节，中山已建成信用联合奖惩应用系统，并嵌入政务服务网、公共资源交易等系统中，做到“逢办必查”。截至目前，已有超3000个行政管理事项调用了联合奖惩查询接口，开展联合奖惩核查199万次。

　　“要厚植诚信土壤、培育诚信文化，不断提高全社会诚信意识和信用水平，助力社会信用体系建设，让信用红利更好惠及千行百业。”中山市委书记郭文海说。

　　（黄静雯参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：推进中文域名应用 加强知识产权保护
　　人民网北京5月23日电 （黄盛）域名作为互联网的枢纽，既是数字时代的关键信息基础设施，也是推进数字经济发展的重要基石。在近日举办的第七届中文域名创新应用论坛上，与会人士认为，《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件提出要推动中文域名发展和应用，各界应扎实推动包括中文域名在内的互联网资源不断发展，为建设网络强国、加强知识产权保护作出积极贡献。…
乘势而上再出发 中国品牌与世界共享发展机遇和成果
　　【观点摘要】 ●品牌建设一方面有利于更好地激发市场活力，增添经济发展新动能；另一方面，有利于巩固深化经贸往来，开拓合作共赢新局面。 ●加强品牌建设、持续开展品牌日活动，不仅是推动新质生产力发展、促进高质量发展的内在要求，也是助力中国品牌走向世界、让世界共享中国机遇的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部