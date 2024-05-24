本报北京5月23日电 （记者刘志强）日前，为深入贯彻中央经济工作会议精神，落实好《政府工作报告》提出的各项降成本重点任务，全力支持实体经济高质量发展，国家发展改革委办公厅等部门发布了关于做好2024年降成本重点工作的通知（以下简称“通知”）。

根据通知，2024年降低实体经济企业成本工作部际联席会议将重点组织落实好7个方面22项任务。

一是提高税费优惠政策的针对性有效性。落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。适当降低先进技术装备和资源品进口关税。强化涉企收费监管。研究建立常态化涉企收费协同监管体系和工作机制，完善涉企收费联合监管、联合惩戒机制。

二是提升金融服务实体经济质效。营造良好的货币金融环境，推动贷款利率稳中有降，引导金融资源精准滴灌，持续优化金融服务，降低中小微企业汇率避险成本。

三是持续降低制度性交易成本。制定关于完善市场准入制度的意见，修订新版市场准入负面清单，推动市场准入效能评估全覆盖。持续深入开展民生领域反垄断执法专项行动，加强重点领域反垄断监管执法。开展涉及不平等对待企业的行政法规、规章、规范性文件和政策性文件清理工作，降低企业制度性交易成本。此外，还要加强知识产权保护，规范招投标和政府采购制度，健全防范化解拖欠企业账款长效机制，优化外商投资环境。

四是缓解企业人工成本压力。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2025年底。落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，加强对就业容量大的行业企业支持。加强公共实训基地共建共享。

五是降低企业用地原材料成本。持续推进工业用地由出让为主向出让、租赁并重转变。健全长期租赁、先租后让、弹性年期出让等多元化供应体系。指导地方因地制宜适时调整更新基准地价，进一步提升土地要素的支撑保障能力。推进实施新一轮找矿突破战略行动，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。

六是推进物流提质增效降本。研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》，增强企业和实体经济竞争力，完善现代物流体系，调整优化运输结构。

七是激励企业内部挖潜。强化对制造业企业技术改造的资金支持，落实技术改造投资相关税收优惠政策，推进传统产业高端化、智能化、绿色化转型。研究制定促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，加大对重点产业链中小企业支持力度。积极推进中小企业数字化转型。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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