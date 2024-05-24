本报北京5月23日电 （记者丁怡婷）国家能源局23日发布的电力工业统计数据显示，截至4月底，全国累计发电装机容量已突破30亿千瓦、达到约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。30.1亿千瓦相当于约133个三峡电站的总装机。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。

1—4月，全国新增发电装机容量达8882万千瓦，同比增加890万千瓦。其中，水电、火电、风电、太阳能新增发电装机容量分别约为272万千瓦、916万千瓦、1684万千瓦、6011万千瓦。

国家能源局近日召开全国可再生能源开发建设调度视频会指出，今年一季度可再生能源发展势头良好，装机规模持续扩大、发电量稳步增长。与此同时，部分地区风电、光伏发电利用率下降，源网协调不够，大型风电光伏基地项目建设不平衡等，需要引起高度重视，加快研究协调解决。会议要求，要全力推进三批大型风电光伏基地建设，持续做好按月调度和按周监测，推动基地项目尽快建成，按期投产。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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