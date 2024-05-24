江西宁都梅江灌区工程团结总干渠建成试通水
2024年05月24日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌5月23日电 （记者王丹）23日上午10时，随着宁都团结水库一号副坝闸门的开启，一股水流喷涌而出，标志着宁都梅江灌区工程团结总干渠建成试通水。
据介绍，位于江西省赣州市宁都县的梅江灌区工程团结总干渠全长28公里，设计最大流量5.01立方米每秒，总投资超5亿元，是梅江灌区工程供水能力最强、输水线路最长、覆盖灌溉面积最大的干渠，同时承担通过后端总干管向城区和工业园区供水的任务。总干渠通水后，形成了以团结总干渠为轴心，以多条支渠、干管为补充的首批建成供水网络，率先让区域内8.5万亩早稻、1.6万亩脐橙果园、4000多亩大棚蔬菜用上灌区水。项目建成后，预计可实现年均新增农业经济效益4.4亿余元。
《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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