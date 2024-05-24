本报记者 方 敏

李平平是河南郑州一家从事汽车进口贸易的公司主管，她最近不失眠了。这是为何？“郑州新建了平行进口车法定检测线，检验工作由繁到简，我的烦心事少了。”李平平笑言，“我是郑州市营商环境优化的见证人、受益人。”

当前，一些消费者有定制进口车的需求，李平平的公司就能满足这些需求。按规定，这些车入境后，须经检测合格后才准予放行。前些年，郑州并没有平行进口车法定检测线。进口车到郑州后，还得拉到天津去检测。

有一天，李平平接到一笔郑州客户的订单。经中欧班列18天的旅程，这辆定制进口车运抵郑州国际陆港。两天后，郑州海关的“进口车送检申请”通过，李平平又立马联系运送进口车的大车，将车送至天津检测平台。又过了两天，车辆拿到资质认证。李平平又联系运车司机把车辆再运回郑州。然而，回程路上遇到事故，进口车被剐蹭了。

虽有保险公司赔偿、维修公司返修，但买家不想要返修车，最后还是退了车。这笔生意最后没做成。

近几年，进口车业务量稳增，李平平也从职员升到了部门主管，还负责协调车辆检测。只是检测过程依旧繁琐，让总是因操心而失眠的李平平有个念头：郑州能不能也建立一条进口汽车检测线呢？

2022年，河南省开展“万人助万企”活动。郑州经开区的工作人员调研发现，此事难办——建检测线，需协调中国质量认证中心、郑州海关等近10个部门配合，还要投入大量资金，建设检测线场地……

优化营商环境不是停留在口头上。郑州行动起来——协调经开区区属国企新丝路国际港务投资有限公司的全资运营子公司接下建设“担子”；经协商，郑州综保区协调出6400平方米的厂房；经开区和上海机动车检测认证技术研究中心有限公司达成战略合作协议，以授权租用设备的方式取得相关资质认可……

2023年9月23日，郑州平行进口车法定检测线通过专家评审。新丝路港投总经理栗亚冰表示：“这条线投用后，进口车业务检测难题解决了，未来也将推动这一业务在中原地区开展。”

前不久，李平平所在公司的又一批进口车辆到达郑州。李平平协调司机直接将车辆拉到郑州检测线。只用1天，车辆便获得了资质认证。3天后，买家就拿到了新车。

建设平行进口车法定检测线是郑州打造一流营商环境的一个缩影。近年来，郑州明确将优化营商环境作为重要工程，营商环境综合配套改革全面展开。

通过出台《郑州市优化营商环境攻坚工作方案》，打造营商环境“监督员”“体验官”“顾问团”3支队伍，健全过程调度、专班推进、督促督导、奖惩通报、闭环管理5项机制，推出“限时清欠专项攻坚行动”“审批改革提速增效专项攻坚行动”“规范监管执法专项攻坚行动”等八大专项攻坚行动，郑州正以一流营商环境、政务服务加快打造“投资郑州”品牌。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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