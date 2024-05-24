“玲龙一号”主控室启动投用
2024年05月24日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月23日电 （记者谷业凯）记者从中核集团获悉：21日8时38分，随着数字化控制系统部分网络搭建成功，首个现场测量信号在主控大屏幕显示，由中核集团旗下中国核电投资控股、位于海南昌江的多用途模块式小型堆科技示范工程——“玲龙一号”核电厂主控室正式启动投用。
“玲龙一号”是继“华龙一号”后我国核电自主创新的又一重大成果。建成投运后，预计每年发电量可达10亿度，可满足海南52.6万户家庭用电需求。
《 人民日报 》（ 2024年05月24日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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