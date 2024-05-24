本报记者 谢卫群

图①：在上海市松江区的海尔上海洗衣机互联工厂，技术人员正在操作设备。

蔡 斌摄

图②：上海市松江区云间会堂文化艺术中心外景。

陈海汶摄

数据来源：长三角G60科创走廊联席会议办公室

位于上海市松江区的G60科创云廊。

陈海汶摄

5月24日，深入推进长三角G60科创走廊科创生态建设大会和长三角G60科创走廊联席会议将在上海市松江区举行。来自科技部、国家发展改革委等相关部委，上海松江、浙江嘉兴、浙江杭州、浙江金华、江苏苏州、浙江湖州、安徽宣城、安徽芜湖、安徽合肥等地的与会者，包括科学家、企业家、学者，共聚一堂，探讨科创走廊的未来发展。

8年来，长三角G60科创走廊建设持续推进，区域一体化科创改革不断深入，科创生态不断完善，科创走廊形态逐步确立，产生了一系列成效。

科创要素加速集聚

初夏，长三角G60科创走廊科创策源地松江区的集聚热度持续提升。

研究机构在这里汇聚。5月17日，松江区·同济大学座谈会暨共建长三角G60科创走廊研究院合作协议签约仪式举行。该研究院将探索教育、科技、人才深度融合发展新路径，推动建设长三角G60科创走廊人才高地。“研究院将强化人工智能领域合作，加快打造人工智能产业发展集群，加速赋能松江经济高质量发展。”同济大学党委书记方守恩说。

科创平台在这里集聚。日前，启迪漕河泾（中山）科技园与上海仪器仪表研究所有限公司签订合作协议，双方将合作共建G60综合试验检测新平台——科学仪器计量检测技术（共享）实验室。该实验室将建立科学仪器计量检测的标准物质库，为科学仪器企业提供检测验证服务，进行新型科学仪器检测方法和检测标准的研究。

科创产业在这里集聚。几个月前，一个固态电池电解质粉体先进材料项目——锂离子电池本质安全核心关键材料的产业化原创项目落户松江。上海洗霸清逸新材料科技有限公司将在此生产氧化物固态电解质粉体及均孔碳基硅碳负极材料，新厂房今年年底前将建成。因为该项目的落地，松江经开区新能源产业的产业链进一步扩展，为下一步集聚新的企业创造了条件。

G60高速公路沿线10余个城市，也在积极争取加入科创走廊的“大家庭”。江西上饶积极与科创走廊对接，2024年1月，长三角G60科创走廊（上饶）科技合作产业园和协同创新中心同步揭牌，助力实现“研发孵化在上海、转移转化在上饶”。目前，已有安徽合肥、浙江金华、浙江湖州等城市在松江区建立了18个科创“飞地”，构建研发总部在上海、生产制造在当地的一体化发展新模式。

“长三角地区是经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，长三角一体化发展为科创走廊的发展提供了基础，我们必须当好‘施工队长’。”推进长三角G60科创走廊建设专责小组副组长、松江区委书记程向民说。

经过短短几年建设，科创走廊已经取得显著成果。据统计，2023年科创走廊九城市贡献了全国1/15的GDP、1/7的高新技术企业以及超1/5的科创板上市企业。松江区规上工业产值、战略性新兴产业占规上产值比重、进出口额、全社会研发投入强度、规上工业企业数、专精特新和高新技术企业数等保持在上海市前列。

跨区域合作扎实推进

将不同城市串联起来，并不断走向一体化，需要打破行政区划界限。科创走廊不断创新并优化合作机制，呈现一系列生动实践。

位于上海松江G60科创云廊的长三角G60科创走廊联席会议办公室内，来自科创走廊九城市的工作人员在一起办公。“共商共建成为现实，大大便利了进一步的协同合作。”工作人员说。

着眼于共商共建共享的跨区域合作发展格局，科创走廊九城市深化“央地联动、区域协同”联动工作机制。在央地联动层面，建立由科技部牵头的推进G60科创走廊建设专责小组，在长三角区域合作办公室指导下，组建了长三角G60科创走廊联席会议办公室，实体化运作。联席会议办公室工作人员由科创走廊九城市派遣干部组成，派驻干部一年一轮换并形成制度。

长三角G60科创走廊联席会议办公室主任、松江区副区长刘福升说：“联席会议办公室的职责之一是举办年度专责小组全体会议、专题会议、条线会议和G60联席会议，推动解决跨地区、跨部门协同治理的重点难点问题。”

加强区域协同创新，也是科创走廊一体化高质量发展的重要内容。科创走廊集聚大量创新资源，吸引科技创新力量，形成创新链跨区域紧密协同、科技成果转移转化的体制机制。

关键技术联合攻关。科创走廊九城市制定实施联合攻关行动方案，面向经营主体公开征集形成97项技术攻关需求，开展关键技术联合攻关，促成31个项目取得实质性合作进展，覆盖人工智能、生物医药、高端装备等重点领域，其中10余个项目在松江、芜湖、湖州、宣城落地。

培育扶持创新主体。聚焦战略性新兴产业和未来产业赛道，举办“科创中国”青年创业榜单——长三角G60科创走廊U30暨“星耀G60”创业人才榜单发布活动；联合举办“创赢未来”G60科技与产业创新大赛，助推科技型企业快速成长。

建设跨区域合作平台，打造世界级产业集群。科创走廊九城市构建“联盟+基地+园区+基金+平台”跨区域合作体系；建立产业链供应链协调联动机制；深化“1+7+N”产业联盟体系，已成立16个产业（园区）联盟、14个产业合作示范园区，授牌首批11家G60产城融合发展示范区，聚焦汽车零部件、生物医药、智能物流装备等领域开展产业链高质量发展专项行动。

创新生态不断优化

营造创新生态，需要不断下硬功夫。科创走廊加速整合技术、人才、资本、数据等资源，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

2023年5月25日，推进长三角G60科创走廊科创生态建设大会在上海市松江区召开，会上发布了《长三角G60科创走廊科创生态宣言》，揭牌成立了中国电信工业产业研究院长三角院等创新要素合作平台。

为了提高城市间的联通效率，科创走廊围绕畅通经济循环深化改革。科创走廊九城市实现195个事项“一网通办”，大幅降低制度性交易成本；设立全国首个跨区域知识产权行政保护协作中心，实现跨区域知识产权保护。

加大高质量金融服务供给，加强科创资本扶持。科创走廊设立了长三角G60科创走廊科技成果转化基金，目前已投资17个项目；建立了长三角G60科创走廊科技成果转化联盟等跨区域合作平台，常态化举办科技成果拍卖会，加速科技成果转化。

“因为有了科创走廊的协作机制，相关部门先后推出28条金融支持政策，创新推出并完善了金融产品矩阵，实体化运作上交所资本市场服务G60基地，做大综合金融服务联盟，成员单位拓展到550家，累计授信融资总额超2.9万亿元。”G60创新研究中心主任贾占锋说。

资源的高效流动、提升产业链供应链的韧性，需要完善的交通设施。上海市松江枢纽正在紧锣密鼓地建设中，这一客货两用枢纽今年将正式启用。作为科创走廊的重要支点，松江枢纽建成后可以直达80%以上长三角主要城市，成为具有国际影响力的上海西南门户枢纽。与此相邻的石湖荡国际多式联运物流枢纽也在建设中，建成后将在服务长三角一体化发展战略、共建“一带一路”等方面发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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