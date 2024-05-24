本报上海5月23日电 （阮见）近日，长三角G60科创走廊联席会议办公室确定科技成果转化概念验证中心首批入选单位名单。

探索筹备设立概念验证中心，为高校院所、科创企业等提供科技成果评估、技术可行性分析、商业评价等服务，是长三角G60科创走廊2024年度重点工作任务之一。

概念验证中心建设是提升科技成果转化和产业化水平的重要途径。科创走廊应用场景丰富、创新需求旺盛、顶尖人才汇聚，此次有37家单位自主申报，最终12家单位入选首批长三角G60科创走廊科技成果转化概念验证中心名单。

首批概念验证中心覆盖先进材料、生物医药、人工智能等多领域，可更好实现科创走廊九城市仪器共享、数据共享、专家共享、标准共享、科创和产业要素上下游协同，畅通科技成果转化全链条。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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