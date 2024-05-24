本报上海5月23日电 （阮见）长三角G60科创走廊首批量子通信应用场景将于5月24日公布。

当前，长三角G60科创走廊量子科技总体发展态势良好，前沿探索和技术创新持续活跃，代表性研究成果亮点纷呈。国家广域量子保密通信骨干网络已覆盖G60科创走廊，且G60科创走廊九城市均具备接入条件。2023年6月，长三角区域量子保密通信骨干网络建设成果在第五届长三角一体化发展高层论坛上发布。2023年11月，长三角G60科创走廊量子密码应用创新联盟（中心）成立。

今年以来，为更好统筹发展与安全，不断提升区域安全发展能力，长三角G60科创走廊联席会议办公室会同量子领域头部企业、专业机构，以“建网络、推应用、育生态”为主线，先后赴苏州、湖州、芜湖、宣城、金华、嘉兴、合肥等城市调研推进G60量子通信网络建设和应用创新工作。目前这项工作已实现“三个率先”，即率先启动建设量子城域网跨省市互通、率先推进主要QKD设备异构组网、率先推进“产业+量子”场景应用。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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