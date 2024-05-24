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让更多劳务品牌成为就业“金招牌”（话说新农村）

晓 眷
2024年05月24日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　劳务品牌不仅促进农民工就业创业，带动农民增收致富，也集聚了优势资源，引领地方特色产业升级发展

 

　　“这两个月，我们已经送了50多位‘巴渝大嫂’到北京务工，月工资从6000多元到9000多元不等”，重庆巴渝子弟劳务集团有限公司负责人介绍，去年以来“巴渝大嫂”劳务品牌已累计吸纳3000多名脱贫人口从事家政工作。

　　“我们的鱼皮画、鱼骨画、鱼皮服饰很受欢迎，不少游客都远道前来购买”，黑龙江抚远的“鱼皮画师”劳务品牌创造的年产值已达500万元左右……

　　和“巴渝大嫂”一样，近些年各地涌现出一个个富有地域特色、行业特征和技能特点的劳务品牌，“广东技工”“吴忠厨师”“吕梁山护工”……这些劳务品牌好像一张张鲜亮的就业名片，不仅在促进农民工就业创业、带动农民增收致富等方面发挥了重要作用，也更好地集聚了优势资源，引领了相关地方特色产业升级发展。

　　从品牌数量看，目前全国已发展起近2000个劳务品牌，主要分布在餐饮、家政、手工、建筑、制造、种植养殖以及商务服务等多个领域、行业。从就业容量看，广西“八桂米粉师傅”已吸纳从业人员40万人，河北“河北福嫂”带动就业6.5万余人，江西“武宁装饰人”形成10万人装饰队伍……各有特色的劳务品牌让农民工有了更稳定的工作、更可靠的收入。

　　当前，我国农民工总量近3亿人。在传统产业进行调整、新型动力加快培育的背景下，让广大农民工实现更高质量的就业，以个人、家庭等分散形式为主的外出务工模式势必要尽快向规模化、品牌化、标准化方向转变。但从劳务品牌建设情况来看，目前全国知名的劳务品牌并不多，其中一些还存在管理不够精细、质量不够稳定、从业人员技能水平不够匹配等短板，亟待进一步提质升级。《“十四五”就业促进规划》将培育劳务品牌作为稳定和扩大农村劳动力就业规模的重要手段，这为各地打造出一批叫得响的劳务品牌带来了新的机遇。

　　劳务品牌被认可，说到底依靠的是劳动者过硬的技能和良好的用户口碑。锻炼技能、提高口碑，都不可能一蹴而就，培育建设劳务品牌也将是一项系统工程、长期工程，必须从注重量的积累转向质的提升。

　　劳务品牌具有鲜明的地域标记，在品牌培育和发展上，因地制宜是一个重要原则，立足当地特色资源，挖掘当地传统工艺，结合市场需求和农村劳动力转移就业需求，以更强的品牌带动能力，更有效地吸纳农民工实现稳定就业。劳务品牌技能含量高，通过建设劳务品牌工作室、培训基地等，加强农民工技能培训，提升劳务品牌从业人员技能水平，让更多的农村劳动力靠着手艺端上稳定的“饭碗”。建立制度化的协同机制和平台，加强各种要素的开发和融合，形成促进劳务品牌发展的合力，提升劳务品牌知名度、认可度和美誉度，让更多劳务品牌成为促进农民工就业的“金招牌”，成为推动乡村产业发展的“聚宝盆”。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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