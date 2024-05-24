齐 兵

初夏时节，山东省东营市东营区龙居镇常家村村口，河塘清澈，岸青柳绿，水鸟嬉戏，不少村民在遛弯赏景。

“以前村庄环境脏乱差，现在的村子就像个花园。”村民常大峰说。

“通过实施水系连通及水美乡村建设，采取生态护岸、河内清淤、沿岸整治等措施，现在不仅水清景美，河塘还成了群众灌溉的源头活水。”龙居镇党委书记隋海伟说。

东营区水利局党组书记、局长马献宝介绍，去年东营区围绕群众在水资源、水安全和水生态等方面的需求，投资8538万元实施了水系连通暨水美乡村建设工程，直接惠及群众16万人，“我们着力修复河道基本功能、提升河湖水环境质量，让河流活起来、景点靓起来、岸线美起来，目的就是改善生态环境、增进群众生态福祉。”

马献宝说，今年，东营区将投资7.67亿元实施自来水厂、管网项目，改造提升163个村庄供水，更新改造169公里供水管网及附属设施，实施生态清洁小流域项目，把民生所盼变成“民生所赞”，为乡村全面振兴提供坚强的水利支撑。

“我们以解决好群众的急难愁盼为出发点，深入学习运用‘千万工程’经验，高标准实施水系连通暨水美乡村建设工程，通过河道清障、疏浚清淤、岸坡整治、水源涵养、人文景观建设等一系列举措，构建起以水网主骨架大动脉为支撑、以河流为脉络、以村庄为节点的‘大水网、大水系、大连通’格局，加快推进宜居宜业和美乡村建设。”东营区委书记赵明印说。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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