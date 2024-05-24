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江西省吉安市吉州区探索“新农人+产业”模式

带动一方产业 带富一批群众

本报记者 朱 磊
2024年05月24日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　一早，江西省吉安市吉州区樟山镇青科源蔬菜基地内，农户饶建辉一家就开始忙碌起来。两小时后，1000多斤小白菜经采收、冲洗、打包，开始送往蔬菜批发市场，“我在这里种了10亩蔬菜，每年收入可达15万元。”

　　“农户在我们这里只需要安心生产，其他什么都不用操心。基础设施的建设、维护，蔬菜销售我们全包，利润二八分账，农户占大头。”基地负责人尹海云说。

　　青科源蔬菜基地占地60多亩，由樟山镇清湖村尹海军、尹海云等新农人创建，采取“公司+基地+农户”的模式，发展果蔬大棚200余个，种植时令果蔬30余种。

　　“如何利用新农人发展好乡村特色产业，这是我一直在思考的问题。”村党支部书记黄斌隆在北京从事过20多年蔬菜贩运生意。在他的带领下，清湖村引进新农人，成立了青科源农业科技有限公司和汉旗科技农业发展专业合作社，流转土地1200多亩，带动农户发展蔬菜产业，农户年均增收2000元，村集体增收20万元。

　　目前，樟山镇已成立一批新农人返乡创业蔬菜基地，建设蔬菜大棚384个。樟山镇引进新农人做大蔬菜产业，是吉州区探索“新农人+产业”模式助推乡村产业振兴的一个缩影。吉州区委常委、组织部部长游文亮介绍，吉州区探索建立“以党建引领，吸引人才回归、项目回引、资金回流，实现治理带优、产业带兴、群众带富”为内容的“三回三带”机制，不断强化工作举措，助推乡村全面振兴。截至目前，以“提供一条信息、引进一个项目、带动一方产业、带富一批群众”活动为主线，累计招引项目18个，带回创业资金10亿元以上。

　　游文亮说，今年，吉州区将继续实施“新农人”培育计划，开展“归雁还巢”行动，发挥新农人带动力量，围绕标准化、规模化、品牌化发展，加快构建现代农业产业发展体系，培育59个规模化产业基地，实现全区富民产业种植面积突破13万亩的目标。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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