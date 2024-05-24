原标题：探索“AI+教育”应用场景 开开华彩布局银发经济赛道

近日，第十届中国国际养老服务业博览会在京举行。作为参会企业代表，开开华彩创始人兼CEO杨松帆在“养老服务品牌建设与推广主题交流会”上，分享了开开华彩的发展历程，从在线中老年文娱教育切入，逐步发展为满足银发群体多元化需求的综合性平台。

据介绍，开开华彩成立于2020年。在看到AI技术在教育中的巨大潜力后，开开华彩团队用时1年，调研不同用户群体的需求，摸索AI在不同教育场景里的应用，最后明确了在线中老年文娱教育作为方向。

“之前被认为是成人教育一部分的中老年教育，有着自身的独特性。相比之下，它更像K12教育，只要你做好服务，用户就会长期留存。”杨松帆说，开开华彩选择银发赛道的根本原因是赛道特点与团队契合。

确定入局银发赛道后，开开华彩明确了横纵战略布局。横向拓展更多产品，满足银发群体的多元需求；纵向推进AI应用，在更多业务环节实现AI创新。

开开华彩以在线文娱教育为切入点，构建综合性服务平台。经过3年的发展，开开华彩形成同城一体化的服务模式，线上文娱课程与线下同城俱乐部相结合，协同满足银发群体的娱乐、文旅、社交、活动等需求，并逐步覆盖后端健康、电商、养老、医疗等方面。

在技术应用方面，开开华彩首创“AI大班课”产品，通过多维度数据分析，在银发文娱教育行业最先实现“千人千面”的个性化教学体验，为每位中老年学员搭建了“专属一人直播课”。

(责编：董童、李源)

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