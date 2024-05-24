人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

探索“AI+教育”应用场景 开开华彩布局银发经济赛道

2024年05月24日08:19 | 来源：新华网
小字号

原标题：探索“AI+教育”应用场景 开开华彩布局银发经济赛道

近日，第十届中国国际养老服务业博览会在京举行。作为参会企业代表，开开华彩创始人兼CEO杨松帆在“养老服务品牌建设与推广主题交流会”上，分享了开开华彩的发展历程，从在线中老年文娱教育切入，逐步发展为满足银发群体多元化需求的综合性平台。

据介绍，开开华彩成立于2020年。在看到AI技术在教育中的巨大潜力后，开开华彩团队用时1年，调研不同用户群体的需求，摸索AI在不同教育场景里的应用，最后明确了在线中老年文娱教育作为方向。

“之前被认为是成人教育一部分的中老年教育，有着自身的独特性。相比之下，它更像K12教育，只要你做好服务，用户就会长期留存。”杨松帆说，开开华彩选择银发赛道的根本原因是赛道特点与团队契合。

确定入局银发赛道后，开开华彩明确了横纵战略布局。横向拓展更多产品，满足银发群体的多元需求；纵向推进AI应用，在更多业务环节实现AI创新。

开开华彩以在线文娱教育为切入点，构建综合性服务平台。经过3年的发展，开开华彩形成同城一体化的服务模式，线上文娱课程与线下同城俱乐部相结合，协同满足银发群体的娱乐、文旅、社交、活动等需求，并逐步覆盖后端健康、电商、养老、医疗等方面。

在技术应用方面，开开华彩首创“AI大班课”产品，通过多维度数据分析，在银发文娱教育行业最先实现“千人千面”的个性化教学体验，为每位中老年学员搭建了“专属一人直播课”。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：推进中文域名应用 加强知识产权保护
　　人民网北京5月23日电 （黄盛）域名作为互联网的枢纽，既是数字时代的关键信息基础设施，也是推进数字经济发展的重要基石。在近日举办的第七届中文域名创新应用论坛上，与会人士认为，《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件提出要推动中文域名发展和应用，各界应扎实推动包括中文域名在内的互联网资源不断发展，为建设网络强国、加强知识产权保护作出积极贡献。…
乘势而上再出发 中国品牌与世界共享发展机遇和成果
　　【观点摘要】 ●品牌建设一方面有利于更好地激发市场活力，增添经济发展新动能；另一方面，有利于巩固深化经贸往来，开拓合作共赢新局面。 ●加强品牌建设、持续开展品牌日活动，不仅是推动新质生产力发展、促进高质量发展的内在要求，也是助力中国品牌走向世界、让世界共享中国机遇的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部