原标题：中国科学家博物馆即将亮相

本报北京5月23日电 记者詹媛23日从中国科学技术协会举办的新闻发布会上获悉，5月30日是第八个“全国科技工作者日”，在当日举办的“全国科技工作者日”主场活动上，中国科学家博物馆将正式面向公众开放。

今年“全国科技工作者日”的主题为“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”，全国将举办多场展览、主题活动、文艺汇演、志愿服务等活动。

据了解，中国科学家博物馆位于北京奥林匹克中心区文化综合区的国家科技传播中心，是世界首个以国家名义为科学家群体建立，集“采集、馆藏、研究、展示、教育、宣传”功能为一体，展示中国科学家形象、弘扬科学家精神、打造科技工作者精神殿堂的国家级博物馆。首展包括1个主展和5个专题展，总展览面积为5000平方米。其中，主展分为“共和国脊梁——中国科学家博物馆馆藏精品展”和“漫漫采集 岁物丰成——老科学家学术成长资料采集工程专题展”两大板块，以“老科学家学术成长资料采集工程”首批研究成果为基础，共展示190余位科学家的400余件（套）实物、400余张珍贵图片，以及有关科研单位提供的10余件大型展品。

同时，全国287家科学家精神教育基地将联动举行“全民打卡探馆”活动。在“全国科技工作者日”期间还将发布“科学家地图”，以线上地图形式，汇聚和呈现全国的科学家精神展览资源，提供高效、直观、丰富的科学家精神信息获取平台，大力弘扬科学家精神。

今年“全国科技工作者日”活动由中国科协、科技部共同组织开展，包括“弘扬科学家精神”系列展览、“唱响科学家精神”主题活动、“共和国的脊梁”文艺汇演和科技志愿服务活动等，活动时间为5月上旬至6月上旬。

(责编：罗知之、陈键)

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