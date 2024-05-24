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前四个月我国对外非金融类直接投资同比增长18.7%

2024年05月24日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：前四个月我国对外非金融类直接投资同比增长18.7%

　　 新华社北京5月23日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部23日发布数据显示，今年前四个月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元，同比增长18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资777.7亿元，同比增长20.4%。

　　 今年1至4月，我国对外承包工程完成营业额3134.2亿元，同比增长8.8%；新签合同额4443.9亿元，同比增长9.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额2525.6亿元，同比增长9.1%；新签合同额3862.9亿元，同比增长17.7%。

(责编：罗知之、陈键)
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