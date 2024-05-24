原标题：《中国生物物种名录2024版》发布

本报北京5月23日电 记者齐芳从中国科学院获悉，中国科学院生物多样性委员会联合中国科学院动物研究所、中国科学院植物研究所和中国科学院微生物研究所近日共同举办中国生物物种编目研讨会，并正式发布《中国生物物种名录2024版》（http://www.sp2000.org.cn）。

2024版名录共收录物种及种下单元155364个，其中物种141484个，种下单元13880个。较2023版，2024版名录新增6423个物种和267个种下单元，动物界新增4045个物种和159个种下单元，植物界新增358个物种和16个种下单元，真菌界新增2020个物种和92个种下单元。其中，动物界昆虫纲鞘翅目（新增3275个物种）成为本年度名录中新收录物种数量最多的类群，有效填补了中国生物物种名录的空缺。

当日还同时发布了《密云区生物物种名录2024版》，共收录物种3785种，其中维管植物1124种，陆生野生动物480种，鱼类55种，藻类439种，浮游动物199种，昆虫1255种，大型真菌233种。

2024版名录编研由中国科学院动物研究所牵头，联合中国科学院植物研究所、中国科学院微生物研究所、中国科学院海洋研究所和中国科学院成都生物研究所等多家单位的分类学专家完成。

据介绍，中国是唯一一个每年都发布生物物种名录的国家。自2008年起，中国科学院生物多样性委员会组织300多位专家，全面系统地收集整理公开发表的中国生物物种数据，经分类学专家对每条数据进行审定确认，最终汇编成《中国生物物种名录》，每年以年度名录的形式发布。中国生物物种名录自发布以来被广泛采用。自2018年新网站上线至今，名录总下载量超过10TB，在线物种页面访问量超过1500万次，被国内外期刊论文、专著引用超过1000次。

(责编：罗知之、陈键)

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