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外资机构接连发声 看好A股配置价值

2024年05月24日08:49 | 来源：证券日报
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原标题：外资机构接连发声 看好A股配置价值

　　本报记者 谢若琳

　　见习记者 毛艺融

　　近期，多家外资机构发表了对中国股市的积极看法。高盛最新报告将MSCI中国12个月目标位从60上调至70，将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，并维持对A股的超配建议。

　　从背后逻辑来看，一方面，国内经济持续回升向好。另一方面，随着资本市场改革举措不断推进，在较低的估值水平下，A股投资价值越来越受到海外投资者的关注。

　　联博基金资深市场策略师黄森玮对《证券日报》记者表示，A股配置优势持续彰显，中国股市有机会成为近期全球资金配置的方向之一。

　　全球投资者看好中国市场

　　5月20日，高盛发布的最新报告显示，自2024年1月底以来，MSCI中国指数已经上涨了31%，过去一个月上涨了19%，表现超越了大多数发达市场和新兴市场的股票。这一上涨的主要驱动因素包括中国经济的韧性、政策支持的有力表现，以及估值和投资者情绪的低迷起点。

　　中国市场对全球投资者来说至关重要。摩根大通中国区联席首席执行官陈妍妮表示：“过去20年，中国从全球第四大经济体发展成为第二大经济体，占全球GDP的比重从4.8%增至16.9%。为了更好地在这一不断演变的市场制定投资决策，深入了解中国市场对全球投资者来说至关重要。”

　　从政策面来看，宏观定调更加积极，富达基金多资产团队认为：“4月30日中共中央政治局会议召开，政策定调更为积极。财政、货币端均提出要加码发力。”

　　由于看好中国经济发展前景，不少外资机构上调了对中国GDP增长率的预测。

　　摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌表示：“摩根大通在3月份上调了2024年全年中国经济增速的预判，将预测的2024年中国GDP增长率从去年底的4.9%上调至5.2%。”

　　瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛在近期点评里提到，继一季度GDP增长超预期后，预计二季度实际GDP同比增速可能保持在5.3%左右。

　　改革举措提振投资者信心

　　除宏观经济不断回暖外，资本市场的改革举措也提升了全球投资者的信心。富达基金多资产团队认为，新“国九条”更加强调了加大上市公司分红监管及股份回购，也进一步增强了海外投资者信心。

　　二季度以来，A股涨幅亮眼。Wind数据显示，二季度以来，截至5月23日收盘，上证指数上涨4.76%，沪深300指数及中证800指数也分别上涨2.95%、2.56%。

　　黄森玮表示，中国利率水平处于历史低位，股市估值更是偏低，沪深300指数目前预估市盈率约12.1倍，仍低于长期均值，从价值投资的角度来看更具安全边际。同时，中国是少数仍密集出台利好政策的国家之一，包括提升资本市场质量的新“国九条”、超长期国债发行等。现阶段中国政策改革的边际效益相对高于全球其他主要市场。

　　从资金面来看，近期北向资金通过陆港通也大幅净流入A股。截至4月底，北向资金已经连续3个月增持中国股票。Wind数据显示，截至5月22日收盘，年内北向资金净买入金额达到959.90亿元。

　　摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，以MSCI中国指数为代表的中国企业业绩已企稳反弹。MSCI中国指数的业绩自2021年上半年触顶之后，便持续下行；但从上市公司在4月份发布完2023年年报来看，MSCI中国指数的2023年业绩实现了近9.3%的同比增长。

　　“A股配置优势持续彰显。”黄森玮表示，A股上市企业的净资产收益率目前约9.9%，但市盈率却较低，沪深300指数约12.1倍。在新“国九条”等资本市场改革政策的指引下，若A股上市企业的股东回报能逐步提升，有望迎来长期估值上修的契机。

　　“截至今年3月底，四类外资基金，包括区域型基金、新兴市场基金、美国基金、全球基金对于中国A股股票的配置都是较低的，从今年4月份、5月份的市场上涨情况来看，外资低配程度都有所收窄。”刘鸣镝分析，这四类基金中每一类基金，如果低配减少25个基点，带来的增量资金约为390亿美元。

　　在行业配置上，富达基金股票部副总监周文群表示：“我们仍然看好确定性更强的高股息板块，包括能源、消费、金融、电信等。在经济增速进入中速稳定时期，低利率环境预计会持续，随着政策导向支持不断，预计会有更多A股上市公司提高分红意愿，股息率的相对吸引力提升。”

(责编：罗知之、陈键)
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