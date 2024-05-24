彭 妍

原标题：银行紧跟黄金投资热潮 理财、结构性存款齐上阵

黄金价格屡创新高，成为理财市场高度关注的“热点”。不少银行以及银行理财子公司也加入了黄金投资“热潮”中。

近期，招银理财、兴银理财等机构纷纷推出了挂钩黄金的理财产品，这些理财产品主要以“固收+黄金”的形式出现。除理财产品外，还有银行推出了与黄金挂钩的结构性存款。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，近期银行、理财子公司频频推出挂钩黄金的理财产品、结构性存款，原因主要是黄金价格持续上涨，导致这类产品更易受到投资者的关注。此外，黄金作为一种传统的避险资产，随着全球经济不确定性的增加，投资者对于风险控制的关注度也在提升，挂钩黄金的产品在一定程度上能够满足投资者对风险规避的心理需求。而且，挂钩黄金的理财产品和结构性存款的产品设计能够提供更加多样化的投资策略和收益模式，为投资者提供了更多的选择和灵活性。

相关产品热度较高

据了解，目前，银行推出的挂钩黄金的理财产品按收益结构可分为看涨型、看跌型以及区间型等。看涨型（或看跌型）只有在金价上涨（或下跌）时才能获得收益，而区间型产品则要参考金价的波动幅度，一旦金价涨幅或跌幅突破了设定区间，产品到期时不仅收益率较低，更有可能获得零或负收益。

记者梳理发现，目前银行理财子公司推出的挂钩黄金的理财产品，主要以“固收+黄金”的形式出现，即在固收资产的基础上，配置部分黄金类资产。比如，招银理财发行了“招睿焦点联动稳进黄金二元看涨3号固收类理财计划”，该产品为固定收益类产品，产品主要投资于固定收益类资产及挂钩上金所SGE黄金9999的期权等场外衍生品，业绩比较基准为1.65%至3.5%。

冠苕咨询创始人周毅钦对《证券日报》记者表示，黄金价格屡创新高，为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，银行理财子公司不断推出挂钩黄金的理财产品，为投资者提供更多元化的选择，“固收+黄金”理财产品结合了固定收益和黄金投资的特点，有助于分散投资组合风险。

另外，在收益率上，此类型产品有较强优势。招银理财近半年推出多款与黄金挂钩的理财产品，多款产品的年化收益率均在4%以上。比如，截至5月23日，“招睿目标盈稳金24月1号”成立以来年化收益率是6.35%。“招睿目标盈稳金2号”成立以来年化收益率是4.29%。

此外，还有部分银行推出了与黄金挂钩的结构性存款。兴业银行、招商银行等银行近期发售了多只挂钩黄金的结构性存款，其中不乏看涨黄金和看跌黄金的产品，投资期限在63天至364天之间。

以兴业银行为例，该行积极推出挂钩黄金的结构性存款，其中以看涨黄金的产品居多，产品预期到期收益率介于1%至4.21%之间。

招行某支行网点的客户经理对记者表示，投资者对于黄金价格上涨的预期增强，投资热情非常高涨。目前该行的黄金看涨的结构性存款比较受欢迎，很多客户到期后取得了中档或者高档收益。

不过，上述银行客户经理也提醒，投资者在购买挂钩黄金的结构性存款时不能仅凭最高收益率选择购买，而是要关注产品说明书中的收益结构条款，研判该产品的高收益触发条件是否合理。只有结合触发条件与市场行情综合判断，才能获得满意的投资回报。

警惕配置风险

对于金价的未来走势，多家机构和分析师表示，仍有上涨空间。

东吴证券研报表示，受到海外降息预期上升以及地缘政治风险再起的影响，海内外黄金价格走势良好，预计黄金价格维持震荡向上走势。

田利辉认为，短期来看，黄金仍然具备一定的市场投资价值。全球形势高度不确定，避险情绪不断走高。作为无政治风险、抗危机能力强且具备长期价值贮存功能的资产，黄金仍然具备坚实的配置价值，因此金价的近期上涨势头或持续。

虽然黄金类的理财产品对投资者和金融机构来说具有一定的吸引力，但配置该类产品的相关风险也在显现。银行业内人士表示，黄金价格受多种因素影响，如全球经济形势、货币政策、地缘政治等，这些都可能造成黄金价格短期内波动较大，导致底层资产与黄金相关的理财产品净值波动较大，从而增加投资者的投资风险。

周毅钦表示，对于投资者而言，由于黄金资产已经在过去一段时间内积累了较大的涨幅，投资者在选择这些产品时，应该全面考虑自身的投资目标、风险承受能力和市场状况，谨慎做出投资决策，特别要注意黄金的价格波动风险。

田利辉建议，对于购买挂钩黄金理财产品的投资者来说，需要了解产品的投资策略和风险收益特征，注意产品的持有期限和赎回条件，关注产品的信用风险和市场流动性风险。同时，投资者需要谨慎评估自己的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的投资策略和产品。在投资过程中，投资者需要保持理性投资的心态，避免盲目跟风和过度交易。

(责编：罗知之、陈键)

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