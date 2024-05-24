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我科研团队提出煤炭与天然气协同开采方案

2024年05月24日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：我科研团队提出煤炭与天然气协同开采方案

　　科技日报北京5月23日电 （通讯员赵强 记者刘园园）记者23日获悉，中国煤炭科工集团（以下简称“中国煤科”）武汉设计院科研团队开展的“新街台格庙矿区煤—气资源协同开采理论与技术评价”课题近日顺利完成验收。该科研团队在我国首次深入煤炭与天然气协同开发“无人区”，填补了国内整装煤田煤炭与天然气协同开采领域的空白。

　　内蒙古新街台格庙矿区地处鄂尔多斯盆地，是煤炭和天然气资源上下叠置的典型代表。

　　“在新街台格庙矿区，天然气井和管线密布，压覆了大量煤炭资源，给煤炭开采带来重大安全隐患。同样，煤炭开采形成的采空区导致天然气钻井困难、开发受限，煤矿采掘扰动影响现有天然气井及地面设施设备安全。”中国煤科武汉设计院智慧矿山院院长辛德林介绍，天然气与煤炭资源协同开采存在协调难度大、开采成本高、资源浪费多、安全隐患大等诸多难题，国内外尚未在该领域深度开展相关研究。

　　历经两年科研攻关，中国煤科武汉设计院科研团队为煤炭与天然气的协同开发提供了理论支撑、技术方法和专项方案。

　　科研团队提出，将天然气井口及管线在地面集中规划成条带状的“天然气开发走廊”，实现煤炭与天然气协同开发。他们分析了不同天然气开发井型下的剖面空间关系，构建了可满足煤—气重叠区整体开发要求的“天然气开发走廊”体系。在此基础上，科研团队从综合确保两种资源高采出率出发，统筹提出了煤—气协同安全开发的规划方案。

　　实现煤炭和天然气协同开采，还需攻克大量工程技术难题。“一旦天然气井导通煤矿开采层上下的承压含水层，或者导通了天然气储层，那么煤矿将面临重大安全事故。”科研团队成员赵强举例说。为此，科研团队通过调研走访、理论研究和大量计算，提出天然气废弃井立体全井段封堵体系并开展工业试验，为该工程技术难题找到解决方案。

(责编：罗知之、陈键)
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