原标题：科普特效电影发展前景可期

◎实 习 生 杜时雨

科普时报记者 张英贤

电影《侏罗纪公园》里喘着粗气、嘴巴不断咀嚼着的恐龙，是计算机图形学（CG）技术制造的产物；《阿凡达》中的外星仙境，实际由粒子特效技术营造而成……纵观电影发展的历史，从默片到有声，从黑白到彩色，从4K到8K，从2D到3D，每一次技术革新都为电影带来了颠覆性的改变。

近日，科普特效影院行业高质量发展沙龙在中国科学技术馆举行。活动邀请行业专家、企业与高校代表等，聚焦特效电影行业发展前沿，共同探讨行业未来发展趋势和面临的挑战，推动科技与电影融合发展。

人工智能已融入电影工业全流程

近年来，科技与影视行业显现出融合发展的趋势。其中，人工智能所占比重日益增加。中国电影科学技术研究所党委书记、所长张伟认为，机器学习、深度学习、人工智能生成内容（AIGC）和AI大模型等对电影产业产生了重要影响。

北京电影学院科研信息化处处长、“未来影像”高精尖创新中心副主任刘军表示：“人工智能已经与电影工业全流程接轨，在一定程度上具备了参与电影制作的能力。”

刘军举例，AI在文本、音频、视频、虚拟人等生成方面都发挥着作用。例如，在电影作曲方面，AI创作相比人工来说速度更快，能够缩短制作周期、降低成本。

在AI的参与下，电影特效技术实现了极大发展。AI参与的特效技术在传播科学家精神的过程中也发挥着越来越大的作用。

例如，在AI助力下，电影特效可以让科学家在电影中“重返青春”，实现对其不同时期面容、音色的还原。北京天工异彩影视科技有限公司副总裁兼首席技术官周辉介绍，通过精确的脸部特征捕捉等，电影中的科学家可以实现“换脸减龄”。北京市海淀区智识前沿科技促进中心制片人李宁远提到，在制作纪录片《杨振宁：百年科学之路》的过程中，制片方通过选取1999年左右杨振宁留存的声音素材，并将其提供给智能模型进行训练，最终实现了对杨振宁音色的完美还原。

应用多种新技术提升科普效果

在中国科学技术馆内，观众被半球形银幕包围，如同身处苍穹之中。一颗颗星体在观众的头顶“飞过”——这是首部4K分辨率球幕特效电影《群星闪耀的夜空》放映现场。

近年来，科普特效电影的制作水平迅速发展，在提升科普效果、促进全民科学素养提升方面发挥着越来越大的作用。特别是在天文、航天等科普方面，新技术赋能科普特效电影，可以为观众提供更好的观影体验。

北京天文馆研究员、沉浸式科学内容导演宋宇莹认为，球幕系统、巨幕影院、动感影院等多种形式都能够为观众提供沉浸式体验，而虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）等新技术的应用使科普特效电影的呈现效果得到了提升。

上海航天探维传媒科技有限公司项目制片人戴骏冬介绍，其团队自主研发了航天材质数字编织技术、虚幻引擎等。这些技术可以有效提升科普特效电影的制作效率，提升科普特效电影真实感。

同时，科技与电影深度融合仍面临一些有待解决的问题。例如，目前，通用大模型发展仍不完善，其生成的结果不能满足电影制作对质量的要求，需要大量人工修正。“目前仍是AI崛起初期，其生产过程如同一个‘黑箱’，产出结果实际上是创作者无法把控的。”刘军说。

刘军还提出，基于训练数据来源等，现有AIGC中部分内容存在西方文化中心主义问题。科普特效电影也面临着如何更好地向青少年传播，以及提升国际传播能力的挑战。

未来，科技如何进一步助力电影产业发展？张伟认为，要以高格式电影为抓手，融合应用AI技术和新兴摄制、放映技术，推进行业自主定制AI专用模型和智能工具，有效提升国产电影特效质量。

提及科普特效电影如何讲好中国故事这一话题，与会专家认为，在电影内容方面，可将中国传统文化元素和艺术表现手法融入科普特效电影。上海航天探维传媒科技有限公司项目制片戴骏冬表示，应结合中国传统文化，宣传中国科学精神，增强影片的艺术性和文化传承效果；同时应考虑国际观众的需求，使科普内容具有更广泛吸引力，能够产生更强文化共鸣，让中国科普特效电影不仅能够获得青少年群体支持，也能走出国门、走向世界。

(责编：罗知之、陈键)

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