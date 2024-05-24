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农村电商服务体系建设不断完善 助力乡村振兴全面发展

人民网记者 乔雪峰
2024年05月24日08:58 | 来源：人民网
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乡镇物流是连接城乡生产和消费的重要纽带，今年3月，商务部、交通运输部、国家邮政局等九部门印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，明确了加快农村现代物流配送体系建设等六个方面十四条具体举措，乡镇寄递物流配送体系在推进乡村振兴、促进共同富裕的过程中发挥着重要作用。

据中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年4月份中国电商物流指数为113.2点，环比提高0.7点，连续两月上涨。整体来看，4月份电商物流延续稳步向好态势，电商物流总指数自2019年12月以来首次突破113点，后期在5月份假日出游及消费政策促进带动下，电商物流运行有望稳中有升。

其中，农村电商物流业务量保持高速增长。4月份，农村电商物流业务量指数为127.9点，比上月提高0.2点，相比去年同期增长超过25%。分地区来看，中部和东北部地区农村业务量指数有所提高，中部地区高于全国平均水平。

今年以来，我国多地邮政部门和物流企业相继出台相关政策措施，进一步推进农村电商服务体系建设，支持邮政快递业高质量发展，助力乡村全面振兴。

近日，山东省出台《2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第二批）》（以下简称《政策清单》），“真金白银”支持邮政快递业高质量发展。

《政策清单》明确，鼓励快递物流企业发展壮大，对2023年实现营业收入3000万元以上的新增纳统企业，且2024年营业收入同比增长15%以上的，择优给予10万元一次性补助。支持全省惠民流通项目建设，统筹省预算内投资4000万元，对符合条件的冷链物流补短促融项目、现代物流提质增效项目给予一定投资补助。

前不久，辽宁省邮政管理局印发了《辽宁省农村寄递物流体系建设行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确，到2025年，辽宁省将实现县县有中心、乡乡有网点、村村有站点，基本实现建制村直接收投邮件快件，使农产品运得出、消费品进得去，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。

《方案》要求，一是要加快健全县乡村三级寄递服务网络，建强县级寄递配送中心，完善乡镇寄递服务设施，全面建设村级寄递物流综合服务站。二是要通过不断深化创新驱动科技赋能，支持新技术创新应用。三是要切实发挥市场主体作用，压实快递企业主体责任，发挥邮政企业基础支撑作用，鼓励多元主体协同发展，助力农村市场主体发展。

辽宁省邮政管理局相关负责人表示，下一步，将认真抓好《方案》落实，不断补齐农村邮政快递基础设施短板，更好满足农村生产生活和消费升级需求，助力乡村全面振兴。

近日，百世快运推出全网、全公斤段、全免乡镇服务费的新政策，进一步降低乡镇物流成本，提升寄递物流效率，全面助力乡村振兴。

百世快运相关负责人表示，该政策将覆盖全国超过20000个网点区域，这也意味着客户无论身处哪个乡镇，不限重量，都可以享受到寄件一口价，无需支付额外的乡镇服务费。此外，还下调了改单服务费，调整上楼计重规则，全方位提升客户购物体验和寄件体验。

新政策实施两周以来成效明显，5月以来，乡镇投递量翻倍增长，不少网点业务量增长迅速。我们网点的电商件较多，乡镇服务费取消后大幅降低了我们的物流成本，也减少了和客户的沟通成本，让我们能够更好地专注于自身业务的发展并提升服务水平。一位来自赤峰新城网点的负责人表示，新政策也促进了偏远地区网点的派件量增长，大幅提升偏远网点收入。

据了解，该市场创新举措让家电、家具等电商产品下乡更为便捷，促进农村消费升级，另一方面也加速了绿色农产品流通，促进水果、鲜花、茶叶等农产品的产销。

以甘肃平凉的蜂农为例，他们现在可以将蜂蜜更低成本地发往福建、浙江等地的乡镇，显著减轻了运输压力。这不仅促进了农民增收致富，也推动了农业发展提质增效。

上述负责人表示，下一步，将继续加强政策宣传，确保政策落地与实施。同时，提升服务质量，不断完善乡镇基地物流配送体系，共同促进农村电商繁荣发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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