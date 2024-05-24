人民网北京5月24日电 （记者许维娜）健康驿站实现家门口问诊、智慧老年助餐保障老人餐饮、智慧政务服务系统让重点事项“掌上办”……目前，依托5G、物联网等新一代信息技术的强大支撑，众多数字化、智能化应用场景正迅速融入城市生活，推动城市现代化进程不断加速。

近日，国家发展改革委、国家数据局等部门发布了《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。

深化智慧城市发展的重要意义何在？《指导意见》的出台又传达了哪些重要信息？

“城市现代化是推进中国式现代化的必然要求，也是智慧城市建设的根本目标。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，当前，我国智慧城市建设正在进入深化发展的新发展阶段。

《指导意见》提出，全面提升城市全域数字化转型的整体性、系统性、协同性。

单志广介绍，新时期我国智慧城市发展主要呈现出六方面变化：从统筹机制看，多头管理向央地协同推进转变；从发展理念看，业务数字化向数据要素化转变；从系统架构看，单点应用向韧性系统、敏态系统转变；从建设重点看，重视中枢向中枢末梢结合转变；从目标对象看，管理者视角向使用者视角转变；从运营模式看，以建为主向长效建设运营转变。

在各地智慧城市建设的探索中，这些转变也清晰可见。

以广东为例，近期，该省正试点开展智慧城市标准体系建设研究，内容涵盖感知、标识采集、网络传输、计算存储、数据服务、共性技术服务到智慧应用与安全保障等各环节。而早些年，该省智慧城市建设方向则大多聚焦于电子政务、公共安全等领域。

从数字化、智能化到智慧化，城市生活正在变得更方便、更美好。《指导意见》有何鲜明特点？它对于未来智慧城市建设的推进又具有哪些深远意义？

“《指导意见》的总体思路具有前瞻性和针对性，任务体系全面且注重突破创新，保障措施坚实且具备务实可行性。”单志广强调，《指导意见》体现了制度与技术并重、建设与运营并重、中枢与末梢并重、数据和场景并重、发展和安全并重的原则，这五个并重充分彰显了新时期智慧城市建设的创新思维和战略举措。

记者注意到，《指导意见》还首次提出适数化改革。对此，国家数据局数字经济司副司长陆冬森表示，适数化改革就是要消除阻碍城市数字化转型发展的制度藩篱和堵点卡点。

“《指导意见》是近10年来我国智慧城市建设实践的总结、继承和创新。”单志广认为，它为新时期智慧城市发展指明了方向，为系统构建数字中国建设提供了综合载体和展示窗口，为数据要素市场化理论和实践创新提供了丰富的场景空间，也为国家适数化改革顶层设计和基层实践协同创新创造了有利条件。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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