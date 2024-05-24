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“抓紧这次降水天气，随时做好地面增雨作业准备，争取一次下透，力争一次拿全苗！”在吉林，春耕生产热潮仍在涌动，随着增雨作业指令发出，松原、长春、四平、吉林等粮食主产区进入作业状态，抢抓一切有利时机向天借水，保墒育苗。

一年之计在于春，一年好景在于耕。5月14日，随着最后一期全国春耕春播气象服务专报的发布，春耕春播接近尾声。

自2月27日春耕春播气象服务全面启动以来，各级气象部门胸怀“国之大者”，坚持因地制宜、分类施策，将气象服务深度融入春季农业生产，为粮食丰产丰收打牢基础。

助抢关键农时：精准预报每场雨

一场能浇透土地的及时雨，可为全年粮食丰收打下坚实基础。

5月9日夜间至11日，一场“如期而至”的透雨光顾黑龙江，不仅缓解了黑龙江省前期干旱，更为春播大田作物的生长提供了足够的水分。

时间回溯到一周前，这场“及时雨”就已经被黑龙江省气象台“捕捉”，并进行了滚动跟踪预报。同时联动多部门发出提醒，关注即将到来的大范围降水、大风和降温天气，建议有关主体及时采取相应的防范措施。

报准报好一场雨的意义，远不止于此。

4月中旬，辽宁省气象局瞄准降水时机，组织全省人工影响天气团队迅速行动。在自然降雨与人工增雨的配合下，催落第一场透雨，将全省春耕生产节奏推向高潮。

“就等一场雨！”当山西省阳城县沃达丰农业专业合作社社长张高奇收到县气象局发来的降雨预报后难掩喜悦，在自然降水与人工增雨的配合下，当地出现中到大雨，“这场雨过后，就可以播种大豆等作物，能省下一大笔灌溉费用。”

此外，各地气象部门强化监测预报预警，紧盯每一轮关键天气过程，护航春耕春播平稳推进。

4月初，陕西省农业农村厅和气象局联合印发通知，指出4月共有4次降温降水天气过程。“正是有了关键时刻的及时预报预警，我才能提前防范应对倒春寒，避免了重大经济损失。”洛川县土基镇庙合村村民张建说。

筑牢丰收之基：科技赋能种好地

春耕春播作业的高效开展离不开良田、良种、良技。

今年以来，气象部门大力推广早播气象适用技术和节水灌溉技术，为种好地赋能。同时强化技术支撑，提升服务智慧水平。

“今年早稻早播早育气象适用技术的示范推广，使得早稻播种育秧时间提早10天左右。”在江西省抚州市临川区东馆镇站上村，志发农场负责人按照气象部门建议适时早播。眼下水稻长得正壮，只待开镰收割。

早稻早播早育气象适用技术是江西省农业气象中心为科学开发利用早春气候资源、提高早稻生产气象灾害防御能力专门研发的一项技术。

该中心副主任郭瑞鸽介绍，目前全省已构建“用好预报、适度早播，控制比例、分期播种，优选品种、合理搭配，看天管苗、及时避灾”的早稻早播早育推广模式，用于指导农户提前育秧播种，抢农时开展春耕。

在内蒙古自治区，气象部门持续加大智能气象节水灌溉模式的推广力度，继续完善分作物的智能气象节水灌溉技术体系，修订作物生育期适宜灌溉土壤水分指标，为“慧”耕“慧”种注入新动能。

“大田淌大水，肥料利用率仅有30%至40%，通过智能气象节水灌溉技术，利用率能达到90%，每亩地能增产400斤左右，既节水又省肥。”杭锦后旗润禾农牧业专业合作社技术员刘红兵说。

今年，国家气象中心在原有的“分作物、分灾种、分区域”全国农业气象灾害格点产品基础上，新增全国公里级农业气象灾害监测产品，将全国农业气象灾害监测产品分辨率从5公里提升到1公里。此外，还新增风灾、寒害等12类农业气象灾害1天至10天智能网格预报产品，让预报产品更加精细。

注入气象活力：现场服务促生产

春播不等人，农时贵如金。

今年，多地气象部门深入农业生产一线，问需求、想办法，点对点服务，帮助解决难题，促进春季农业生产提速增效。

春播期间，吉林省梨树县农气人员加强一线调研，在与农户面对面交流中得知，“梨树模式”种植条件下，天气复杂多变，给大型农业机械设备作业带来很大不便。

“经过我们实地踏查，多方调研，确定了晴天、2级至3级风力、土壤相对湿度达60%以上是大型农业设备进田作业最佳时期。”梨树县气象局局长王野将这一结论给到当地农机种植专业合作社，成功解决了大型机械何时下地的难题。

在辽宁省葫芦岛市春播生产的关键期，葫芦岛市气象局、农业农村局、科技局等多家单位组成调研组，持续联合开展“气象x金融”政企合力助力乡村振兴调研工作，深入农业生产一线，解决春播生产急需的金融气象服务问题。调研组当场解决农户提出的简单气象服务需求，并针对难点问题与农户共同探讨优质解决方案。

山西省晋城市沁水县气象局组织技术人员深入该县郑村镇，针对玉米春耕春播情况开展精细化、直通式气象服务。气象服务人员察看不同地段玉米的播种以及土壤墒情等情况后，与当地农户和农业合作社面对面交流，分析春耕春播天气形势，为农户吃下“定心丸”。

小麦抽穗扬花期一般在每年的4月至5月，是赤霉病的易发高发期。对此，气象部门紧抓小麦赤霉病防控工作。4月28日，得益于河北省邢台市气象局的精准预报，在临西县北蔡辛庄村的百余亩小麦繁种田里，数架无人机腾空而起，精准施药。在陕西，气象、农业农村两部门派人深入田间地头开展赤霉病调研，及时共享信息，多渠道向种植户推送赤霉病预报预警信息。（文科对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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