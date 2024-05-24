人民网北京5月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，为进一步规范网络拍卖市场秩序，促进拍卖行业高质量发展，近日，市场监管总局、商务部、国家文物局三部门联合印发《关于促进网络拍卖规范健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》是网络拍卖领域第一个规范性文件，填补了网络拍卖管理的制度空白，首次明确坚持线上线下拍卖监管制度的一致性，要求从事经营性网络拍卖应当遵守现行拍卖法律法规。

《指导意见》明确提出坚持拍卖监管制度的一致性，网络拍卖应当遵守拍卖法律法规，网络拍卖平台经营者要履行拍卖许可、文物拍卖资质核验等主体责任。同时，还提出鼓励网络拍卖市场创新发展，推动建立相关部门间信息共享、执法联动工作机制，加强部门协作，加强监管政策统筹协调等具体意见。

市场监管总局有关司局负责人表示，近年来，我国网络拍卖蓬勃发展。截至2023年，各类网络拍卖活动的年成交规模已超万亿元，成为非标资产交易的重要方式，在盘活存量资产、提高要素配置效率、完善现代流通体系等方面作用明显，对稳增长、促消费、扩就业有积极影响。但是，由于《中华人民共和国拍卖法》《拍卖管理办法》《拍卖监督管理办法》《文物拍卖管理办法》等制定时间较早，未对网络拍卖作出明确规定。部分主体资质不合规、业务开展不规范、监管制度不完善、诚信体系待加强等问题日渐突出。为了解决上述问题，进一步完善网络拍卖监管制度，规范网络拍卖市场秩序，促进拍卖行业高质量发展，三部门坚持问题导向，从网络拍卖发展的实际出发，研究制定了《指导意见》。

上述负责人表示，针对网络拍卖发展中新的形式和存在问题，《指导意见》提出三方面的要求：

一是加强网络拍卖市场准入管理。从事经营性网络拍卖活动应当依据《中华人民共和国公司法》取得企业法人资格，依据《中华人民共和国拍卖法》取得商务主管部门颁发的《拍卖经营批准证书》，网络司法拍卖等法律法规有其他规定的除外。通过网络拍卖文物的，应当依据《中华人民共和国文物保护法》取得文物行政部门颁发的《文物拍卖许可证》，文物标的在拍卖前应当经文物部门审核批准。

二是加强网络拍卖活动监管执法。通过加大执法力度、强化社会监督，加大许可信息公开和公示力度等措施，重点规制网络拍卖活动中扰乱市场秩序的违法行为。

三是加强网络拍卖监管协作。推动建立拍卖行业主管部门、市场监管部门、文物行政部门间的情况通报、信息共享、执法联动工作机制。

《指导意见》要求各相关部门按照职责分工，认真贯彻落实各项要求，督促指导网络拍卖平台及平台内网络拍卖经营者依法合规开展经营活动，共同营造有利于网络拍卖行业持续健康发展的营商环境。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经