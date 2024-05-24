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产业观察：培育行业新动能 国产手机厂商推动AI功能普及

人民网记者 夏晓伦
2024年05月24日08:58 | 来源：人民网
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拍照时不小心眨了眼，无需重摆姿势再拍，轻点一下手机屏幕中的“AI修复”键，就能神奇地“睁眼”；出去旅拍的照片，不用担心背景“全是人”，轻点“AI消除”就可以打造干净的背景……这一系列体验来自刚刚发布的OPPO Reno12系列AI手机所搭载的AI功能。

当前，随着AI手机的创新功能增加，更多用户的购机要求中多了“具备AI功能”这一要素，推动国产手机厂商加速发力AI，AI手机也逐渐向价格更亲民、覆盖用户群体更广大的中端手机产品渗透。

据市场调研机构IDC统计数据显示，2023年中国手机市场中，200至400美元的中端手机市场份额占比达34.7%，成为覆盖用户数最高的品类。

同时，AI手机也为手机行业培育新动能、激发新活力制造了关键窗口。IDC预测，自2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。今年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台，且新一代AI手机所占市场份额超过50%。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅认为，AI手机作为未来手机的发展方向之一，随着AI技术的不断发展和普及，将在更多领域表现出优势。

对此，国产手机厂商OPPO认为AI手机应有四大特性：一是高效利用计算资源，满足生成式AI算力的需求；二是AI手机能够感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息；三是AI手机需具备自我学习能力；四是AI手机还要拥有创造力，可以持续为用户提供知识和灵感。

分析人士认为，正是在AI手机领域的产品创新和技术应用，促使中国手机行业迎来了市场繁荣度的抬升期。

以OPPO为例，2018年推出基于AI的智能助手，AI技术也不断在拍照、相册领域改善用户体验。2020年推出AI大模型OBERT模型，并于2023年推出自主训练的安第斯大模型。

据介绍，大模型能力的注入，令传统智能手机时代的基础功能，如通话、录音、拍照等，都有机会实现全新体验。例如，OPPO Reno12系列手机搭载的AI录音摘要功能，能够在录音结束后快速将长达数十分钟的录音中的关键信息悉数提取，自动识别和区分不同发言者，快速生成包含重点信息和待办事项的文字摘要。借助这一创新AI功能，用户无需再针对会议、谈判等场景人工回听录音，也无需人工整理文字纪要，推动用户办公效率的提升。

对此，OPPO创始人陈明永认为，AI手机将成为继功能机、智能手机之后的第三阶段。未来五年，AI对手机行业的影响，或可比肩当年智能手机替代功能机。市场与技术分析机构TechInsights发布的统计数据显示，2024年第一季度中，中国手机市场取得正增长，OPPO也以16.9%的市场份额领跑中国手机市场。

业内人士预计，随着AI手机等创新设备加速普及AI技术，将更多看得见、摸得着、用得上的AI体验带给大众消费者，AI也将真正给大众生活带来深刻的影响，国产手机也有望借助AI巩固和扩大产业优势，在新一轮技术革命中继续走在前列。

(责编：罗知之、吕骞)
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